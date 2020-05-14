Bilim İnsanları, Hamsinin Tarih Öncesi Atasını Keşfettiler

Bilim insanları, 70 yıl önce bulunan ve bir müzede saklanan iki fosil üzerinde yaptıkları çalışmanın sonucunda ülkemizde sıklıkla tüketilen ve genellikle Karadeniz'de yaşayan hamsi balığının tarih öncesi atasını keşfettiler.

Hamsi, Türkiye'nin denizlerinde de sık sık görülen ve hepimizin yakından tanıdığı bir balık türü. Yapılan yeni bir çalışma, bizlerin küçük bir balık türü olarak bildiğimiz hamsinin her zaman bu kadar küçük olmadığını ortaya çıkardı.

Belçika ve Pakistan’da bulunan iki ayrı balık fosili üzerinde yapılan çalışmalar, hamsinin tarih öncesi atasının yaklaşık 1 metre uzunluğunda, alt çenesinde sıralı dişlerin, üst çenesinde tek ve büyük bir dişin bulunduğu büyük bir balık olduğunu ortaya çıkardı.

Yıllar önce bulunan fosiller üzerinde yapılan çalışma, hamsinin atasının ortaya çıkarılmasını sağladı

Bilim insanları, günümüzden 55 milyon yıl önce, Eosen Dönemi’nden kalma iki fosili yeniden incelemeye karar verdiler. Bilim insanlarının incelediği fosiller, uzun yıllar önce Belçika ve Pakistan’da bulunmuştu. Fosillerden ilki, 1946 yılında yapılan bir kazıda, diğeri ise 1977 yılında yapılan bir kazıda çıkarıldıktan sonra bir müzeye bağışlanmıştı.

Bulunan fosiller üzerinde yapılan daha önceki çalışmalar, balık fosillerinin tam olarak hangi türe ait olduğunu ortaya çıkaramamıştı. Ancak Michigan Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı yeni çalışma, bu balık fosillerinin aslında bilinmeyen bir balık türüne ait olduğunu gösterdi.

Araştırmada bilim insanları, yeni balık türüne dair bulguları günümüzün balık türleri ile karşılaştırdılar. Yapılan karşılaştırmada tarih öncesi balıkların, ringa balıkları ve hamsilerin olduğu balık ailesinin atası olduğu anlaşıldı. Ancak detaylı çalışma, fosilleri bulunan balıkların hamsilere daha yakın olduğunu gösterdi.

Ortaya çıkarılan tarih öncesi balık türüne Monosmilus chureloides adı verildi. Hamsinin atası diyebileceğimiz bu balıklar, bildiğimiz hamsilerden oldukça farklı görünüyor. 1 metre uzunluğa sahip olan Monosmilus chureloidesin alt çenesinde sıralı dişler, üst çenesinde ise tek ve büyük bir sivri diş bulunuyor. Monosmilus chureloidesin bu diş yapısı, balığın iyi bir avcı olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları, Monosmilus chureloides türünün neden yok olduğunu şu an için bilmiyor. Ancak denizlerde bulunan rakip yırtıcıların tarih öncesi hamsinin türünün yok olmasına neden olduğu ortaya atılan en güçlü fikirler arasında yer alıyor.