Moley Robotics, Dünyanın İlk Robot Şefini Satışa Sundu

Moley Robotics, 2015 yılında prototip olarak tanıttığı robot şeflerinin satışa sunulmaya hazır olduğunu açıkladı. 5 binden fazla tarif kapasitesine sahip bu robot, sahip olduğu detaylı kolları sayesinde lezzetli yemekler hazırlarken, bir yandan da bulaşıkları halledebiliyor.

Moley Robotics adlı bir şirket, 2015 yılında Almanya’nın en prestijli teknoloji fuarlarından Hanover Messe’te prototip robot mutfak şeflerini tanıtmıştı. Şirket, uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bu robotun satışa hazır olduğunu açıkladı.

Mutfakta aklınıza gelen her şeyi yapabilme kapasitesine sahip olan bu robot şef, 5 binin üzerinde tarif hafızasıyla birlikte siz koltuğunuzda uzanırken yemekleri hazırlayıp, bulaşıkları halledebilecek.

Moley, yemeği pişirdikten sonra mutfağı eski düzenli haline döndürebiliyor

Robot mutfak şefi, mutfağın tavanına raylı sistemle entegre edilen bir çift koldan ibaret. Başka bir robot şirketi olan Schunk ile birlikte geliştirilen bu kollar, tencere, tava ve her türlü mutfak aletlerini kullanabiliyor, hassas teknolojiye sahip parmaklarıyla ocak ve diğer akıllı cihazları çalıştırabiliyor.

Robotun üzerinde bulunan optik kameralar, ellerin ihtiyaç duyabileceği araçların, yemek malzemelerinin ve diğer sistem bileşenlerinin haritalarını çıkarıyor. Robot şef, bu sayede sadece yemek pişirmekle kalmıyor, aynı zamanda bulaşıkları yıkayıp ortalığı temizleyerek mutfağın düzenli kalmasını sağlıyor.

Arayüzünde 5 binden fazla 3 boyutlu yemek tarifi bulunuyor

Robot şefin hafızasına sadece klasik yemek tarifleri eklenmemiş. Başarılı aşçılar, malzeme ve tarifleri bilgisayara yazmak yerine canlı 3 boyutlu yemek tarifleri oluşturmuş. Robot da bu sayede aşçıların yemek yaparken uyguladığı en küçük ayrıntıya kadar dikkat edip, ortaya son derece lezzetli yemekler çıkarabiliyor.

Kullanıcılar, robot ile birlikte gelen dokunmatik ekran üzerinden mutfak şefinin hangi yemeği yapması gerektiğine karar veriyor ve bu ekran üzerinden sağlıklı beslenme tarifleri de dahil olmak üzere 5 binden fazla tarifi seçebiliyor.

Moley mutfağı, basit kurulum gerektiren bir sistem değil. Mutfakta bulunan her malzemenin konumu robot şefe göre ayarlanması gerekiyor ve tencere ve tava gibi mutfak araçlarının pirinç, cilalı alüminyum, altın veya paslanmaz çelikten oluşması gerekiyor.

Böyle bir sistemin uygun fiyatlı olmasını beklemek de epey yanlış olur. Moley, robot şefin Premium paketi olarak adlandırılan Moley R robot şefin kurulumunun 338 bin dolardan başlayacağını belirtti. Robot kolların dahil olmadığı ve sadece yapay zeka ile yemek tariflerinin nasıl yapılması gerektiğini anlatan, dokunmatik ekrana ve akıllı araçlara sahip olan Moley X ise, 135 bin dolardan satışa sunulacak.