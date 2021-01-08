Canlı Müzik Performansı Sunan Yeni Platform: Harman L.I.V.E

Dünyanın önde gelen ses sistemi üreticisi Harman, müzikseverlerin internet üzerinden canlı performanslara katılıp konser deneyimi yaşayabilmesi için L.I.V.E adlı yeni plaftormlarını tanıttı. Kullanıcılar, L.I.V.E sayesinde sevdikleri sanatçıların konserlerine internet üzerinden katılabilecek, aynı zamanda bu sanatçılara etkileşime girecekler.

Covid-19 sebebiyle, dünya çapında neredeyse 1 yıldır konserler yapılamıyor. Turnelere çıkamayan ve konserlerde dinleyicileriyle buluşamayan yüzlerce sanatçı, hem gelir elde edebilmek hem de tekrar şarkı söyleyebilmek için uzun süredir sosyal medya platformları üzerinden online konserler vermeye devam ediyor.

Ses sistemi denilince akla ilk gelen isim Harman, konserlerin sosyal medya platformlarına taşınmasını göz önünde bulundurarak, müzikseverler için yeni bir sistem geliştirdi. Harman, dinleyicilerin canlı performansları yüksek kalitede dinleyebilmesine olanak sağlayan Etkileşimli Sanal Deneyim (L.I.V.E) adlı, sosyal medya platformu sayılabilecek yeni sistemlerini tanıttı.

Müzikseverler, sevdikleri sanatçıların konserine katılıp, tezahürat yapabilecek

L.I.V.E sistemi, otomobillere entegre edilebilir bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Ancak aynı zamanda mobil ve masaüstü platformlarda da kullanılabiliyor. Elbette özellikle lüks segmentte bulunan birçok arabanın ses sisteminde yüksek performans sağlayan donanımlar bulunuyor, ancak bu sistemler konser alanında özellikle kalabalığın ve alkışların seslerini seviyeli bir şekilde ayarlayamıyor.

Harman’ın sunmuş olduğu bu yeni ses sistemi sayesinde dinleyiciler sanatçıların gerçekleştirmiş olduğu canlı performansa katılabilecek, istek parçaları menü üzerinden oybirliği ile seçebilecekler. Aynı zamanda tüm dinleyiciler, tezahürat yapabilecek, sanatçı ile etkileşim içine girebilecekler. Harman L.I.V.E, mekan içi görseller ve aydınlatmalar sunarak, sanatçının kendini gerçekten de coşkulu bir konser salonundaymış gibi hissetmesini sağlayacak.

Harman, aynı zamanda yine L.I.V.E platformunun kullanılabileceği Personal Audio Headrest adında yeni bir sistem daha duyurdu. Kullanıcılar, kafa hizasına yerleştirilen bu set sayesinde hem daha gerçekçi bir ses deneyimi yaşayacak, hem de en ince detaya kadar akustik ayarlamalar yapabilecek. Hem L.I.V.E hem de başlık sadece arabada değil, aynı zamanda evdeyken veya hareket halindeyken de kullanılabilecek.