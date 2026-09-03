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HBO'nun çok beklenen Harry Potter dizisinden detaylı bir fragman yayımlandı.

J.K. Rowling’in kaleme aldığı Harry Potter, dünyanın sevilen serilerinden biri konumundaydı. Efsaneleşen filmlerin ardından HBO tarafından çekilen ve her sezon bir kitabı anlatacak dizisi de büyük merakla bekleniyordu. Şimdi ise heyecanı iyice artıran bir gelişme yaşandı.

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HBO, Harry Potter dizisinden yepyeni bir tanıtım fragmanını bizlerle buluşturdu. Yaklaşık 2 buçuk dakikalık fragman, dizide bizi nelerin beklediğine oldukça detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Harry Potter dizisi için yayımlanan fragman

Televizyon dünyasının en büyük yapımlarından biri olma potansiyeline sahip dizinin ilk sezonu, ilk kitap olan “Felsefe Taşı” olarak gelecek. Bu sezonda tek kitabın işlendiğini göreceğiz. İlk sezon, 8 bölümden oluşacak, 25 Aralık 2026 tarihinde HBO Max’ten yayımlanacak.

HBO'nun 7 Harry Potter kitabını tek tek ve sezon bazlı uyarlama stratejisi, beyaz perdedeki sinema filmlerinde süre kısıtlaması nedeniyle elenen pek çok detay ve yan hikâyenin ekranlara aktarılmasına imkân tanıyacak.

Fragmana baktığımızda direkt olarak Hogwarts’ın büyüleyici atmosferine geri gideceğimizi görebiliyoruz. Sinema uyarlamasında Daniel Radcliffe tarafından canlandırılan Harry Potter rolünü bu kez genç yetenek Dominic McLaughlin üstleniyor. Ona en yakın arkadaşları Ron Weasley rolünde Alastair Stout ve Hermione Granger rolünde Arabella Stanton eşlik ediyor. Fragman; ikonik Gryffindor Seçmen Şapka töreninden Quidditch karşılaşmalarına kadar birçok konuda görüntüleri bizlerle buluşturuyor.

Kadrodan da bahsedelim. Ana üçlünün dışında Albus Dumbledore rolünde usta oyuncu John Lithgow’u göreceğiz. Profesör McGonagall’ı Janet McTeer, Profesör Snape’i Paapa Essiedu ve Rubeus Hagrid’i Nick Frost canlandıracak. Bunlar dışında Luke Thallon, Paul Whitehouse, Bertie Carvel, Johnny Flynn, Lox Pratt, Leo Earley, Rory Wilmot ve Gracie Cochrane gibi isimler var.