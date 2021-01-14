2021 yılı içerisinde piyasaya çıkması beklenen yeni RPG oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılına ertelendi. Şirketin yapımcıları, oyunculara en iyi deneyimi sunabilmek için biraz daha çalışmaları gerektiğini belirtti.

Bildiğiniz üzere PlayStation 5’in lansman etkinliğinde konsol dışında bazı heyecan verici oyunların da tanıtımı yapılmıştı. Bu oyunların arasında en çok dikkat çeken, Harry Potter evreninde geçecek Hogwarts Legacy adlı oyun olmuştu.

Oyun hakkında yeni bir fragman yayınlanmış ve Hogwarts Legacy’nin 2021 yılında oyunseverlerle buluşacağı açıklanmıştı. Maalesef oyunun resmi Twitter hesabından bir duyuru yapıldı ve Hogwarts Legacy’nin 2022 yılına ertelendiği duyuruldu.

“Hogwarts Legacy’e gerekli olan zamanı tanımaya karar verdik”

Yapılan resmi açıklamada, oyunun yapımcıları şu sözlere yer verdi; "PortKey Games markası altında Hogwarts Legacy’nin duyurulmasına verilen olumlu tepkilerden dolayı dünyanın dört bir yanındaki hayranlara teşekkür ederiz. Tüm oyunseverler ve Büyücü Dünyası için mümkün olan en iyi deneyimi ortaya çıkarmak bizim için çok önemli olduğu için, oyuna gerekli olan zamanı tanımaya karar verdik. Hogwarts Legacy, 2022 yılında piyasaya sürülecek.”

RPG türünde çıkacak olan bu oyun, orjinal kitap serisi ve Fantastik Canavarlar filmlerinin çok gerisinde, 1800’lü yıllarda geçecek. Seri ile ilgili birçok tarihi sırrın ortaya çıkacağı bu oyun, adından da anlaşılacağı üzere büyücülük okulu Hogwarts’da oynanacak. Oyun, PlayStation 5 lansmanında duyurulmuş olsa da aynı zamanda diğer tüm konsol ve PC platformlarında da oynanabilir olacak.