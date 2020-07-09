Hatalı Basılmış 50 TL'ye 75 Bin TL Teklif Ediliyor

Antalya'da yaşayan Mustafa Şahin isimli bir vatandaşın eline, kısa bir süre önce hatalı basılmış olan 50 TL'lik bir banknot geçti. Bankaya gidip para sayma makinesinden bu parayı geçiren Şahin, paranın sahte değil hatalı basılmış olduğu sonucuna ulaştı. Şahin, para için ciddi bir teklif geldiğini söylüyor.

Türkiye'de zaman zaman hatalı basılmış olan paraların satışa sunulması olayları yaşanıyor. Hatta hatalı basılmış olan paralar için dudak uçuklatan fiyatlar teklif ediliyor. Şimdi yine böyle bir olay yaşandı ve bu kez, hatalı basılmış olan bir para satışa sunulmamış olsa da ciddi bir teklif geldi.

Hatalı basılan para, Mustafa Şahin isimli vatandaşın eline çok kısa bir süre önce geçmiş. Paranın ilk başta sahte olduğu düşünülmüş ancak para makineleri, bu paranın sahte olmadığı sonucuna ulaşmış. Yapılan çalışmaların sonucunda da bu paranın sahte değil, hatalı basıldığı sonucuna ulaşılmış. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, hatalı basılan parayla koleksiyonerlerin ilgilendiğini ve bu konuda çeşitli dönüşler aldığını ifade ediyor.

İşte hatalı basılan o para

Mustafa Şahin'in eline geçen para, aslında tamamen orijinal olan 50 TL'lik bir banknot. Ancak yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere bu paranın sağ üst tarafında 50 yerine 5 yazıyor. Yani bu bölümde olması gereken 0 rakamı eksik. Parayı aldıktan sonra bir bankaya gidip para sayma makinesinde okutan Şahin, paranın sahte olmadığını belirlemiş. Şahin'in hayatı ise bu para eline geçtikten sonra tam anlamıyla değişmiş durumda.

Bu hatalı basılmış para için tam 75 bin TL teklif edilmiş

Şahin, bugüne kadar bu hatalı basım parayla ilgili bazı telefonlar aldığını söylüyor. Koleksiyonerlerin, bu hatalı basılmış parayı satın almak istediklerini belirten Şahin, 50 TL'lik hatalı banknot için 75 bin TL teklif ettiklerini ancak kendisinin kabul etmediğini, zaten satmak gibi de bir niyetinin olmadığını ifade ediyor.