Hava Yolu Firmalarının, Yaratıcılık ve Mizah Konusunda da Zirvelere Oynadığını Gösteren Komik Reklamları

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Reklamlar, markaların yaratıcılıklarını konuşturdukları kıvrak zekâların ön plana çıktığı birer sahneye dönüşebiliyor. Bu içerikte hava yolu firmalarının komik reklamlarını derliyoruz.

Markaların hayata geçirdikleri reklam kampanyaları zaman zaman bizleri ters köşe yaparken bazen de kahkahalara boğulmamıza ya da yüzlerimizde sıcak bir tebessüm belirmesine sebep olabiliyor.

Hava yolu firmaları da reklam konusunda yaratıcılıklarını göstermekten çekinmiyorlar. Hazırsanız dünyadan hava yolu firmalarının komik reklamlarına bir göz atalım.

Atlasjet'in bel altı espri sevenlere hitap eden tartışmalı reklamı ile başlayalım.

atlas jet reklam

Ryan Air'ın Türkiye'ye gönderme yapan bu esprili sosyal medya reklamı da oldukça ilgi görmüştü.

Alaska Hava Yolları'nın pandemi döneminde yaptığı bu reklam da bu listeye girmeye hak kazananlardan.

Emirates'in pandemi döneminde yaşananlara atıfta bulunduğu bu reklamı ile devam edelim.

Yine Emirates tarafından yapılan bir reklam. Jennifer Aniston'ın oynadığı bu reklam da ses getirenlerden.

Lufthansa'nın bu komik reklamını da unutmayalım.

Sizin en beğendiğiniz reklam hangisi oldu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın!

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