Havalimanlarında Geçişine İzin Verilen 11 İlginç Nesne

Çoğumuz havalimanlarında bazı eşyalarımızı bırakmak zorunda kalmışızdır. Havayollarında taşınmasına izin verilen nesneler konusunda konmuş kurallar oldukça sıkı. Ama hiç düşünmeyeceğiniz bazı nesnelerin geçişine ilginç bir şekilde izin veriliyor. Biz de bu nesnelerden 11 tanesini sizler için derledik.

Havalimanlarında uçağa sokulmasına izin verilen şeylerin nelerle sınırlı olduğu hâlâ çoğu kişi için oldukça karmaşık bir konu. Birçok insan uçağa salça ya da turşu sokup sokamayacağını hâlâ kavrayamamış durumda. Kimi ise son anda öğrendiği yasağı duyduktan sonra yurt dışından getirdiği içkiyi havalimanında içmek zorunda kalıyor. Bunlar aslında basit kurallar ancak uçaklarda taşınmasına izin verilen nesneler listesi genel anlamda bakıldığında bir hayli karışık.

Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA), uçağa neler alınıp alınamayacağına dair oldukça katı kurallara sahip. Bu yüzden en iyi seçenek, seyahat için ihtiyacınız olan bazı şüpheli nesneleri gittiğiniz yerden almak. Ancak uçağa binmeden önce güvenliğin geçişte izin verdiği bazı acayip nesneler var. Küçük bir olasılık olsa da, bu nesneleri önceden bilmeniz onları taşımanız gerektiğinde çok işe yarayabilir. İşte havalimanlarında geçişine izin verilen 11 alakasız nesne:

Geyik boynuzu

Seyahatiniz sırasında doğada geyik boynuzu bulmuş ve onu eve götürmek istiyor olabilirsiniz. Maalesef yanlış yollarla hediye dükkanlarında da satılan bu nesneler, eve götürmek için bir sorun teşkil etmiyor.

Yapay iskelet

Uçakla yolculuk ederken sunî bir iskelet taşımanız bir sorun yaratmıyor. Ancak öncesinde yetkililere haber verirseniz geçiş sırasında şüphe yaratmadan daha kolay bir şekilde uçağa binebilirsiniz.

Spor topları

Basketbol topları, tenis topları, futbol topları ve sportif amaçlarla kullanılan daha birçok top; havalimanlarında geçişine izin verilen ilginç nesnelerden. Niye yanınızda bir bowling topu taşırsınız bilmiyoruz, ancak bir tenis topu taşımak olası bir rötar durumunda oldukça işinize yarayabilir.

Bisiklet zincirleri ve pompaları

Bu iki nesne de geçiş kısmında genelde bir soruna neden olmuyor. Ancak olur da şüpheli bulunup sizden alınırsa yetkililerle konuşup kolayca geri almanız da mümkün.

Ekmek yapma makinesi

Arkadaşınıza yurt dışından ekmek yapma makinesi almış olabilirsiniz. Bu hediyeyi havalimanlarından geçirmek mümkün ancak tercih ettiğiniz şirkete yükün sığıp sığmayacağını sormak en iyisi.

Yumurta

Kırılma riskini göze alıyorsanız uçuş sırasında yumurta taşıyabilirsiniz. Ancak X-ray’den geçerken şüphe uyandırıp kontrol edilmesini istemiyorsanız, onları görünür bir yere koymanızı öneririz.

Işın kılıcı

TSA, ışın kılıçlarının havalimanlarında nasıl karşılandığını şu sözlerle açıklıyor: “Günümüz teknolojisi gerçek bir ışın kılıcı üretmeye yetmiyor. Ancak oyuncak bir ışın kılıcını havalimanlarından geçirebilirsiniz. Güç sizinle olsun.”

Canlı balık

Çok olası bir durum olmasa da belki bazı insanlar balıklarıyla seyahat etmek isteyebilir. Eğer balık saydam bir taşıma kabıyla taşınıyorsa bu mümkün. Her havalimanında izin verilmese de bazı havalimanları canlı ıstakoz taşınmasına da izin veriyor.

Dikiş makinesi ve iğne

Dikiş makineleri havalimanlarında taşımak için oldukça büyük ve ağır nesneler. Ancak taşıma kapasitesi üzerine onay alındığında onları da yolculuğunuza dahil etmeniz mümkün.

Dövme makinesi

Bir dövme sanatçısının işini yapması için dövme makinesine ihtiyacı vardır. Eğer böyle bir durumunuz varsa yanınızda dövme makinesi taşıyabilirsiniz. Ayrıca 100 mililitreden fazla olmamak şartıyla çalışmalarınızı yapacağınız boyaları da taşıyabilirsiniz.

Waffle ızgarası

Ülkemizde kahvaltı için fazla yenmese de waffle, bazı ülkelerde çoğu insan için güne başlamanın olmazsa olmazı. Gittiğiniz yerde waffle yapmak için yanınıza bir waffle makinesi alabilirsiniz. Tek tavsiyemiz şu: temiz olduğundan emin olun ki kıyafetleriniz yağlanmasın.