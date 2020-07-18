Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Depremi Konusunda Uyardı

Bilim Akademisi Üyesi Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Depremi'yle ilgili uyarılarını yineledi. Görür, Marmara Depremi'ni "Geliyorum diye bağırıyor" şeklinde nitelendirdi.

Daha önce de özellikle İstanbul Depremi olmak üzere ülkemizdeki olası depremler hakkında uyarılarda bulunan yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, uyarı yineledi. Görür, Marmara Depremi için "Geliyorum diye bağırıyor" dedi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamada ülkemizdeki riskli deprem bölgelerini işaret ederken yaşanabilecek olası bir Marmara Depremi'nin 10 bin – 15 bin ölümle atlatılamayacağını söylemişti. Görür, muhtemel Marmara Depremi konusundaki uyarılarına bir yenisini daha ekledi.

"Marmara Depremi geliyorum diye bağırıyor"

Sözcü'ye bir röportaj veren Görür, "Hazırlıklı olmamışız. İnsanlarımızı eğitmemişiz. İşte bunlar insanı ürkütüyor. Marmara Depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor" ifadelerini kullandı. 1999 yılında yaşanan depremde İTÜ lojmanında olduğunu söyleyen ve deprem sırasında korkan çocuklarını hayat boşluğu olarak belirlediği masanın kenarına götürdüğünü söyleyen Görür, "İçinde bulunduğun binaya güvenmiyorsan ve bir de sevdiklerin varsa korkmamak mümkün değil, nihayetinde insansın. Herkes gibi ben de korkuyorum" dedi.

Deprem konusunda güven duygusunun oldukça önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Kaliforniya'da yer bilimci arkadaşlarımız vardı. Bir arkadaşımızın hanımı sohbet esnasında 'Deprem olduğu zaman korkmuyoruz. Biliyorum ki evden sağ çıkacağım, çocuklarım okuldan sağ gelecek' dedi. Bu güven duygusu çok önemli. Düşünün 7 büyüklüğünde depremler oluyor orada bir kişi tesadüfen yaşamını yitiriyor veya yitirmiyor. E biz 100 binleri konuşuyoruz" dedi.

Deprem, dünyanın doğasıdır diyen Görür, depremler olmasaydı Dünya'nın yaşayan bir gezegen olamayacağını ifade ederken "Dünyaya bilimle bakan toplumlar, depremi kavrar kavramaz önlem almışlar" dedi. İstanbul'daki binaların yapılarını da eleştiren Görür, "Bağdat Caddesi'ni deprem adı altında en güvensiz yere dönüştürdük. 2-3 katlı bahçeli evler gitti, dar düdük binalar geldi. Cadde tünele döndü. Şimdi git gezemiyorsun, iki arabayla bir sokağından geçemiyorsun" ifadelerini kullandı.