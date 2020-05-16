Dünyanın En Büyük Kalkan Yanardağı Keşfedildi

Daha önce dünyanın en büyük kalkan yanardağı olarak bilinen 'Mauna Loa' ünvanını kaybetti. ABD jeoloji araştırma kurumu USGS'nin yeni çalışması, Pūhāhonu adı verilen kalkan yanardağının Mauna Loa'dan daha büyük olduğunu ortaya koydu. Yanardağların büyük kısımları su altında kaldığı için boyutlarını saptamak bilim insanları için oldukça zor olabiliyor.

Bilim insanları, Pasifik sularında zar zor fark edilebilen dünyanın en büyük kalkan volkanını keşfettiler. Pūhāhonu yanardağı ismi verilen kalkan volkan, Hawaii Adaları'nın kuzeybatısındaki Papahānaumokuākea Deniz Ulusal Anıtı'nda yer alıyor.

Büyük Hawaii adasındaki Mauna Loa yanardağı, uzun zamandır dünyanın en geniş yanardağı olarak biliniyordu; ancak araştırmacılar Pūhāhonu'nun bu rekoru egale ettiğini bildirdi.

Kilauea yanardağı neden mavi alevlere sebep oluyor?

ABD jeoloji araştırma kurumu USGS’ye göre, kalkan volkanlar neredeyse sadece lav akışlarından oluşmaktadır. Lav akıntıları örtüştüğünde, bir savaşçıyı andıran geniş, hafif eğimli bir kubbe şekli oluşturuyorlar. USGS, Hawaii Adaları'nın dünyanın en aktif yanardağı olan Kilauea ve Manua Loa gibi kalkan volkanlardan oluştuğunu belirtiyor. Kilauea, 2018'de lav püskürtmeye başladığında dünya çapında dikkat çekmişti.

Hawaii'de “havada yükselen kaplumbağa” anlamına gelen Pūhāhonu, Pasifik'te daha önce Gardner Pinnacles olarak bilinen iki kayalık çıkıntıdan oluşmaktadır. Ayrıca yanardağın büyük çoğunluğu su altında bulunmaktadır.





Pūhāhonu’nun deniz seviyesinin üzerinde kalan kısmı olan kayalık çıkıntılar daha önce Gardner Pinnacles olarak adlandırılıyordu.

Hawaii Üniversitesi'nden Okyanus ve Yer Bilimi Teknolojisi Okulu'ndan (SOEST) bilim insanları, Hawaii Lee yanardağ zinciri boyunca deniz altından okyanus tabanını inceledi ve üniversitenin koleksiyonunda yer alan kayaları analiz ettiler. Analizleri Pūhāhonu'nun Mauna Loa'nın neredeyse iki katı büyüklüğünde olduğunu gösterdi.

Dünyanın en sıcak kalkan volkanı

Bilim insanları ayrıca Pūhāhonu'nun aynı zamanda dünyanın en sıcak kalkan volkanı olduğunu ortaya çıkardı. SOEST'te araştırmacı yazar olarak görev almakta olan, emekli jeoloji profesörü Michael Garcia yaptığı açıklamada, "Hawaii gibi volkanik zincirler üreten sıcak noktaların 1-2 milyon yıllık bir süre içinde aşamalı olarak soğuması ve daha sonra ölmesi beklenirdi." dedi. “Ancak bu çalışmadan sıcak noktaların erime üretim dürtüleri yaşayabileceğini öğrendik. Küçük bir dürtü şimdi soyu tükenmiş volkanların orta kümesini yarattı ve başka bir Pūhāhonu oluşturdu” açıklamalarında bulundu.