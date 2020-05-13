Rusya’daki Bir Volkanik Dağın Elmas Püskürttüğü Ortaya Çıktı

Genellikle yeryüzünün derinliklerinde bulunan elmaslar, oldukça göz kamaştırıcı olmalarıyla bilinir ve bazen yüzeye güçlü volkanik patlamalarla ulaşır. Bu haberimizde Rusya’da elmas püskürten volkanik dağa yakından bakacağız.

Günümüzde araştırmacılar hâlâ Rusya’nın Kamchatka bölgesinde yer alan ve 2012/2013 yılında gerçekleştiğinde dünyada büyük ses getiren Tolbachik Volkanik Dağı'nın patlamasını araştırıyor çünkü patlama sonrasında oluşan volkanik enkazda çok fazla küçük elmasa rastlandı.

Aslında bu büyük bir volkanik patlama değildi fakat patlamada çok fazla lav görülmüştü. Peki bu sıradan volkanik patlama sonrasında nasıl oldu da elmaslar ortaya çıktı?

Yeryüzünün derinliklerinden gelen elmaslar:

Yer bilimciler, elmas yataklarının tümünün dünya mantosunda oluştuğunu ve volkanik püskürmelerle yüzeye çıktığını düşünüyor. Bu püskürmeler de kimberlit ve lamproit bacalarını üretiyor. Bu bacalar, Güney Afrika’da bulanan Kimberley’deki dünyanın en ünlü ve en verimli elmas madenlerinden sonra geliyor. Günümüzde en fazla elmas bulduğumuz yerler, tıpkı Kuzey Kanada ve Arkansas gibi volkanik patlamalardan oluşan kayaların olduğu bölgelerdir.

Yakın tarihte insanlık bir kimberlit patlamasına şahit olmadı. Bilim dünyasında kabul gören son kimberlit patlamasının bundan 30 milyon önce Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gerçekleştiği kabul edilmekte ve bilinen en yakın tarihli patlamanın net olarak bilinmemekle birlikte Tanzanya’da 10.000/20.000 yıl önce meydana geldiği düşünülüyor.

Rusya’nın en doğusunda yer alan bu bölge, Pasifik ile Avrupa/Asya arasında yer alan ve 'dalma batma' bölgesi kabul edilen bir bölge. Bu bölgede Japonya’dan başlayan ve Kamchatka’ya doğru devam eden aktif bir volkan şeridi var.

Elmasların aktif volkanlardan çıkması pek olağan bir durum olmadığından burada gerçekleşen patlamaların sonucunda elmas görülmesi beklenmemekte fakat Erik Galimov ve meslektaşları Tolbachik Volkanik Dağı'nda elmasa rastladıklarını ifade ettiler. Yaptıkları incelemeler sonucu burada bulunan elmasların lavlardan salınan volkanik gazlarla doğal olarak meydana geldiği belirlendi.