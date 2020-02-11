Matrix 4, gelecek yıl John Wick: Chapter 4 ile birlikte vizyona girecek. Heyecanlı bekleyiş başladı ve bir YouTuber hayranların özlemini dindirecek bir Matrix 4 fragmanı yaptı.

Matrix: Revolutions'ın üzerinden 17 yıl geçti ve Keanu Reeves'in yeniden başrolde olacağı Matrix 4'ün çekimleri başladı. Matrix hayranları arasında büyük heyecan yaratan film, Hollywood'un en sevilen aktörlerinden biri söz konusu olunca gündemden düşmüyor.

21 Mayıs 2021 tarihinde, hem John Wick: Chapter 4 hem de bir sonraki Matrix filmi vizyona gireceği için hayranlar o günü, 'Keanu Reeves Günü' olarak adlandırıyor. Bir sonraki John Wick filminin, serinin ilgi çekici mitolojisi ve mükemmel kurgulanmış aksiyon sahneleri üzerine kurulacağını tahmin edebiliyoruz. Ancak Matrix 4, hala gizemini koruyor.

Neyse ki, Matrix 4 ve Keanu Reeves hasretini dindirecek yeni bir fragman var. YouTuber StryderHD tarafından yapılan fragman, Reeves'in rolüne geri döndüğü bir fragman yapmak için Matrix ve John Wick serisi başta olmak üzere diğer birkaç filmden sahneleri bir araya getirdi. Sonuç oldukça başarılı; seçilmiş kişi geri döndü.

Matrix 4 ile sadece Keanu Reeves değil, Trinity rolüyle tanıdığımız Carrie-Anne Moss ve Niobe karakterini oynayan Jada Pinkett Smith de geri dönecek. Serinin yeni filmi 21 Mayıs 2021'de sinemalarda olacak.

Hayran yapımı Matrix 4 fragmanı: