Matrix 4’ün çekimleri nihayet başladı. Çekimlerin başlaması ile beraber setten görüntüler de paylaşılmaya başladı. Bir hayran tarafından paylaşılan videoda Neo olarak Keanu Reeves’i yeniden görüyoruz.

2003 yılında yayınlanan serinin son filmi Matrix: Revolutions’ın üzerinden 17 yıl geçtikten sonra, Matrix 4’ün çekimleri başladı. Matrix hayranlarında büyük bir heyecan yaratan filmin çekimleri San Francisco’da gerçekleştiriliyor.

Çekimlerin başlamasıyla San Francisco’daki film setinden ilk görüntüler de ortaya çıktı. Matrix 4’le beraber geri dönen Neo, bir hayran videosunda yeniden göründü. Paylaşılan videoda Neo’yu alışık olduğumuz deri kıyafetleri ile görmüyoruz. Günlük kıyafetlerle görülen Keanu Reeves, John Wick’ten alışık olduğumuz uzun saçlara sahip.

Matrix 4 setinden yayınlanan tek video bu değil. Filmin yönetmeni Lana Wachowski ve Keanu Reeves’in beraber göründükleri bir video da, Keanu Reeves’in hayranları tarafından çekildi ve paylaşıldı.

Büyük heyecan yaratan Matrix 4’le beraber Carrie-Anne Moss tarafından canlandırılan Trinity de serinin son filmi için geri dönüyor. Neo ve Trinity ile beraber ilk filmin yönetmen ve senaristlerinden olan Lana Wachowski de Matrix 4 de görev alıyor.

Warner Bros Başkanı Toby Emmerich, Lana Wachowski’nin Matrix 4’te görev almasından duyduğu heyecanı, “Lana ile Matrix’i yeniden çekmekten daha heyecanlı olamazdık. Lana, gerçek bir vizyoner ve Matrix evreninin bu yeni filmini yazdığı ve yönettiği için çok mutluyuz” ifadeleri ile paylaştı.

Matrix 4’ün yönetmeni Lana Wachowski de film hakkında yaptığı açıklamada, “Lily ile 20 yıl önce gerçeklik hakkında araştırdığımız fikirlerin çoğu şu anda daha da modern durumda. Bu karakteri tekrar görmekten çok mutluyum, arkadaşlarımla çalışma şansı sunulduğu için de minnettarım” dedi.

Matrix serisinin yeni filmi olacak Matrix 4’te Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’un yanında Aquaman’den hatırladığımız Yahya Abdul-Mateen II, Morpheus’un gençliğini canlandıracak. Jessica Henwick ve Neil Patrick Harris’te Matrix 4’ün oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Matrix 4 setinden paylaşılan ilk videolar: