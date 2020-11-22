Twitch platformunun en popüler isimlerinden Shroud, platformda büyük isimlerin banlanması hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Shroud, banlanmanın hiçbir anlama gelmediğini belirtti.

Yayın platformu Twitch, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının yayıncıları izlediği bir platform olduğu için aynı zamanda büyük bir sorumluluğa da sahip. Platform, yayıncıların yayınlarında gösterebilecekleri, söyleyebilecekleri veya yapabilecekleri şeyleri kısıtlamak zorunda.

Bu kısıtlamalara uymayan yayıncılar, büyüğü küçüğü fark etmeksizin belirli bir süreyle platformdan uzaklaştırılıyor. Örneğin bu yıl xQc ve Dr. Disrespect gibi Twitch dünyasının enlerinden bazı isimler Twitch tarafından banlandı. Twitch'in popüler yayıncıları banlıyor olması bir başka dev isim olan Shroud tarafından da ele alındı.

Shroud'dan Twitch'teki banlamalar hakkında açıklama:

Shroud, yaptığı açıklamada Twitch tarafından banlanmanın çok da büyük bir şey olmadığını belirtti. Olayı Dr. Disrespect üzerinde örnekle anlatan Shroud, yayıncıların banlandıktan sonra yayın hayatına daha iyi bir şekilde geri döndüklerini şu sözlerle aktardı:

"Dr. Disrespect duştayken yayın yaptığı için bir ay banlanmıştı. Hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geri döndü. Ben banlansam umrumda olur muydu? Muhtemelen hayır. Çünkü banlanmak bir şey ifade etmiyor. Ufak bir tatile çıkıyorsun ve ardından geri geliyorsun."

"Büyük bir yayıncının banlanmasının en iyi senaryo olması çok garip, hiç mantıklı gelmiyor. Twitch, en iyi yayıncılarına göre birinin nasıl yasaklanacağına dair kuralları değiştiremez, bu adil değil. Kuralları tutarlı tuttukları için mutluyum."

Shroud, bu açıklamaları yaptıktan sonra oyun dünyası hakkında da ufak bir şey söyledi. Assassin's Creed Valhalla üzerinden Yılın Oyunu ödülü hakkında konuşan Shroud, ödülün hangi oyunlara verilmesi gerektiğini şu şekilde anlattı:

"Bu oyunun yılın oyunu olacağını düşünüyor muyum? Kesinlikle hayır. Yılın Oyunu ödülü gerçekten zorlayan yapımlara verilmeli. Beni yanlış anlamayın, oyunun geliştiricileri gerçekten iyi. Ancak oyunun amacı paraya dayalı. Amaç her şeyi düzgün yapmak, mükemmel olmak, tüm dudak senkronizasyonlarının iyi olmasını sağlamak, animasyonların iyi olduğundan emin olmak değil. Bunu isteseler yapabilirler. Ancak amaç bu değil. Amaç, yüzlerce saat oynanabilen bir oyunu kısa sürede üretmek. Bu Yılın Oyunu ödülüne layık değil."