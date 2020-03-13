Maliye Bakanlığı Stokçulara Karşı WhatsApp Hattı Kurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Corona virüsü salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddiaları nedeniyle WhatsApp hattı kurdu. Şikâyetleri değerlendirecek olan WhatsApp hattı 7/24 hizmet verecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 5.088 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan ölümcül Corona virüsü (COVID-19) salgınının etkileri Türkiye'de de hissediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Corona virüsü salgını nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapıldığı iddialarına ilişkin şikâyetleri hızlı şekilde almak adına WhatsApp hattı kurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre vatandaşların şikâyetlerini 7 gün 24 saat hızlı bir şekilde yapabileceği '0552 189 0 189' numaralı WhatsApp hattı hizmete sunuldu. Stokçuluk ve istifçilik konusundaki başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi aracılığıyla da yapılabilecek. İnternet sitesinde yer alan hızlı erişim menüsünden ihbar ve şikâyetler için gerekli işlemler hızla gerçekleştirilecek.

Bakanlık yakından takip ediyor:

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada vatandaşların bu konudaki şikâyetlerini 'VİMER-189' ihbar hattına iletebileceklerini duyurarak "Haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olan fırsatçılarla ilgili süreç, yasal işlem başlatılmak üzere yakından takip edilmektedir" demişti.

Öte yandan bu akşam saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki Corona virüsü bağlantılı vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu. Corona virüsü nedeniyle karantina altına alınan 2 vakayla temas içinde olan 3 yeni vakanın daha tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm vakaların aynı aileden kişilerde görüldüğünü belirtti.

Bakan Koca, "İki vaka belli sınırlar içinde. Tedirgin olmamalıyız, sağduyulu olmalıyız. Yeni vaka çemberin içinde yer almaktadır. Olası temasların tespiti mümkün değildir" dedi ve 'Alo 184’ü Corona Danışma Hattı’na dönüştürdüklerini duyurdu.

Öte yandan daha önce İran, İtalya, Irak, Güney Kore ve Çin'e seyahat yasağı getirdiklerini hatırlatan Koca, bugün itibarıyla bu ülkelere 9 yeni ülkenin daha eklendiğini belirtti. Bu ülkeler; Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda olarak açıklandı.