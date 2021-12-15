Hazine Bakanı’ndan İş Dünyasına: 100’er Milyon Dolar Bozun

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sabah gazetesi yazarının aktardığı bilgiye göre iş dünyasıyla bir araya geldiği toplantıda “Hepiniz 100’er milyon dolar bozun” ifadesini kullandı. Bakan Nebati’nin faizlerin düşmesini fırsat bilip bankadan çekilen paranın dolara yatırılmamasını istediği de bildirildi.

Türkiye, son dönemde ‘yeni bir ekonomik modele’ fiilen geçiş yaparak politika faizlerini giderek düşürmeye devam etmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı her faiz kararıyla birlikte döviz yükselmeye devam etti, enflasyon arttı, ülkemizdeki herhangi bir ürün bundan yalnızca birkaç ay önceki fiyatına göre %50’yi aşkın oranda zamlandı.

Öte yandan Merkez Bankası, son 2 haftada 4 kez dövizdeki ‘sağlıksız fiyat oluşumları’ nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalede bulundu. Bu müdahalenin toplam bedelininse 4-5 milyar dolar olduğu, yani Merkez Bankası’nın rezervlerinden 4-5 milyar dolarlık paranın piyasaya satıldığı belirtildi. Fakat bu müdahaleler de dövizin artışını engelleyemezken bugün yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin çarpıcı bir açıklaması medyaya yansıdı.

“100’er milyon dolar bozdurun”

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör tarafından yayımlanan köşe yazısına göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde iş dünyasıyla buluştuğu toplantıda ilginç bir talepte bulundu. Bakan Nebati’nin toplantı sırasında iş dünyasından katılımcılara “Hepiniz 100’er milyon dolar bozdurun.” dediği öğrenildi.

Bununla birlikte Bakan Nebati’nin enflasyonun ve döviz kurunun düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hemfikir olduğu da belirtildi. Yazar Dilek Güngör, diğer detaylarıysa şu şekilde aktardı:

“İş adamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip, bankadan çektikleri parayı, dolara yatırmamalarını istemiş… Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış…”