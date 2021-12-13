Maliye Bakanı: Ekonomik Model Tutmazsa, Üzülürüm

Görevden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlayan Nureddin Nebati, faiz kararları ve ekonomik model hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, faizde artış olmayacağını, ekonomik modelin tutmaması durumunda da 'üzüleceğini' açıkladı.

1 Aralık’ı 2 Aralık’a bağlayan gece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ani bir şekilde görevden affını duyurmuştu. Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte Lütfi Elvan’ın yerine geçecek, yeni Hazine ve Maliye Bakanı olacak kişi de duyurulmuştu. Türkiye’nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olmuştu.

Hükümet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınacak faiz kararlarının yükseliş yönünde olmayacağını belirtmeye devam ederken bugün Bakan Nebati’den yeni açıklamalar geldi. Nebati, uygulanan ekonomi modeli hakkında konuştu ve faiz indiriminin devam edip etmeyeceği sorusunu cevapladı.

“Bizim modelimiz Çin ya da Güney Kore modeli değil, Türkiye modeli”

Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuşan Nureddin Nebati, ekonomide uygulanan ve tartışılmaya devam eden model hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim modelimiz Çin Modeli, Güney Kore modeli filan değil. Bu, Türkiye modeli. Türkiye çok güçlü bir ülke. Konjonktürel yapısı, jeopolitik yapısı, iyi ilişkileri, geçmişte edindiği ilişkilerden gelen gücü. Medeniyeti. Şu anda kimse Türkiye’yi taşımıyor. Türkiye kendi kendini taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Çin kendi modeliyle var olabilir ama bizim modelimiz farklı. Bize özgü bir model. Dün toplantıda bunları anlattım gelen iş adamlarına. O yüzden de çok mutlu ayrıldılar. Altyapısını tamamlamış. Çok güçlü bir şekilde bu modeli hayata geçirmek üzere yola çıkıyor Türkiye.”

Bu modelin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına dair inancı sorulduğunda Nebati, “Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin.” ifadesini kullandı. Ayrıca dünkü toplantıda bankacılara “Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmada da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven.” dediğini de açıkladı.

Faizde artış yapılmayacak

“Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah'ın izniyle”

“Model tutmazsa üzülürüm”

Şu anda uygulanan ekonomi modelinin yavaş yavaş açıklanacağını, buna dair hazırlıklarını tamamlamakta olduğunu ifade eden Bakan Nebati, “Yemeyiz, yedirmeyiz! Bunu net söylüyorum. Kimseye eyvallahımız yoktur. Liderimize bağlıyız. Tayyip Erdoğan’a rağmen asla bir şey yapmam! Bunu da net söylüyorum. Herkes bilsin.” açıklamalarında bulundu.

Nureddin Nebati, Sevilay Yılman’ın “Peki bu modeliniz ya tutmazsa?” sorusunaysa şu şekilde cevap verdi:

“Üzülürüm. Çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın. Ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle’deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye’ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm.”

Bakan, sözlerini bitersek hep beraber biteceğimizi, kazanırsak hep beraber kazanacağımızı belirterek şu şekilde sonladırdı:

“Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. 1000 çalışanımız var. 1000 kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ben babadan görme bir insanım. Babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göze alır mıyım Sevilay Hanım? Bu işi ya düzelecek ya düzelecek! Yeter ki bize güvenilsin, inanılsın!”