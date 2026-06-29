Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Haziran 2026 Elektrikli Araç Fiyat Listeleri, En Ucuz ve Pahalı Modeller: Bazılarında Yaz Kampanyaları Var!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Haziran 2026 itibarıyla Türkiye'de satılan elektrikli otomobillerin fiyatları güncellendi. Togg, Tesla, BYD, Hyundai ve Citroen gibi markaların modelleri farklı bütçelere hitap eden seçeneklerle dikkat çekiyor.

Haziran 2026 Elektrikli Araç Fiyat Listeleri, En Ucuz ve Pahalı Modeller: Bazılarında Yaz Kampanyaları Var!
Deniz Şen Deniz Şen /

Elektrikli otomobil pazarındaki büyüme Haziran 2026 döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Artan model çeşitliliği ve markalar arasındaki rekabet sayesinde tüketiciler, şehir içi kullanım odaklı kompakt modellerden uzun menzilli SUV seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesine ulaşabiliyor.

Haziran 2026 elektrikli araç fiyat listelerinde uygun fiyatlı şehir otomobilleri, yerli üretim Togg modelleri ve premium segment elektrikli araçlar da öne çıkıyor. Özellikle Citroen Ami, Hyundai INSTER, Togg T10X ve Tesla Model Y gibi modeller, Türkiye'de en çok ilgi gören elektrikli araçlar arasında yer alıyor.

İçerikten Görseller

Haziran 2026 Elektrikli Araç Fiyat Listeleri, En Ucuz ve Pahalı Modeller: Bazılarında Yaz Kampanyaları Var!
1
2
3
4 +15

Haziran 2026 elektrikli araç güncel fiyat listeleri

Skoda elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

1

| Yeni Skoda Elroq | 3.199.900 TL | 2.349.900 TL | | Yeni Skoda Enyaq Coupé | 3.949.900 TL | 3.654.800 TL |

Volkswagen elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

2

| ID.4 | 3.126.150 TL |
| ID.7 | 4.415.150 TL |

Renault elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

3

| R5 E-Tech Elektrikli | 1.886.000 TL | | Megane E-Tech Elektrikli | 2.273.000 TL | | Scenic E-Tech Elektrikli | 3.490.000 TL |

Mercedes elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

4 | EQA | 4.345.000 TL |
| EQE | 5.930.500 TL | | EQS | 10.108.500 TL |

Togg elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q1 | T10X | 1.869.048 TL | - | | T10F | 1.884.980 TL |

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Fiat elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

5

| Grande Panda Elektrikli 2026 | 1.584.900 TL | | Grande Panda Elektrikli 2025 | 1.539.900 TL | | 500e | 2.149.900 TL |

Opel elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

6 | Corsa Elektrik | 2.101.000 TL | | Frontera Elektrik | 1.894.000 TL | | Mokka GSE | 3.570.000 TL | | Grandland Elektrik | 2.485.000 TL |

BMW elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

7 | BMW i4 | 5.373.800 TL |
| BMW i5 | 7.092.500 TL |
| BMW i7 | 14.016.800 TL |
| BMW iX1 | 4.064.300 TL |
| BMW iX2 | 4.498.600 TL |
| BMW iX3 | 6.469.800 TL |
| BMW iX | 10.233.700 TL |

Peugeot elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

8 | E-208 | 1.999.500 TL | | E-308 | 2.381.000 TL | | E-2008 | 2.201.500 TL | | E-3008 | 3.318.000 TL | | Yeni E-5008 | 3.502.000 TL |

Audi elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

9

| Q4 e-tron | 4.604.572 TL | | A6 e-tron | 7.944.430 TL |
| Q6 e-tron | 9.090.393 TL | | Yeni e-tron GT | 11.781.186 TL |

KGM SsangYong elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q1 | Torres EVX | 2.487.269 TL |
| Musso EV | 2.460.853 TL |

Hyundai elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q2

| KONA Elektrik | 2.375.000 TL | | IONIQ 5 | 3.150.000 TL |
| IONIQ 5 N | 6.205.000 TL |
| IONIQ 6 | 2.484.000 TL |
| IONIQ 9 | 5.810.000 TL |

Citroen elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q3

| Ami | 585.000 TL |
| Elektrikli e-C3 | 1.545.000 TL |
| Elektrikli e-C3 Aircross | 1.760.000 TL |
| Elektrikli e-C4 | 2.295.000 TL | | Elektrikli e-C4 X | 2.255.000 TL | | Yeni e-C5 Aircross | 2.430.000 TL |

Kia elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q4

| Niro EV | 2.299.000 TL |
| EV3 | 2.485.000 TL |
| EV6 | 3.760.000 TL |
| EV9 | 6.540.000 TL |

Volvo elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q5

| EX30 | 2.436.910 TL |
| EX30 Cross Country | 3.758.544 TL |
| EX40 | 3.925.994 TL |
| EC40 | 4.409.184 TL |

Tesla elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q6

Arkadan Çekiş | 2.474.985 TL |
Premium Long Range Arkadan Çekiş | 3.534.000 TL |
Premium Long Range Dört Çeker | 4.200.000 TL |
Performance Dört Çeker | 4.546.500 TL | |

Ford elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

dfd

| Puma Gen-E (2026) | - | 2.158.700 TL | | Puma Gen-E (2025) | - | 1.976.500 TL |

MINI elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q7

| Tamamen Elektrikli MINI Countryman E | 2.493.500 TL | | Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 | 5.533.400 TL |

Alfa Romeo elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026

q12

| Junior Elettrica | 2.474.300 TL |

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da 4 Al 3 Öde Kampanyasıyla Alabileceğiniz Her Türden Kitap Tavsiyeleri

Amazon’da kitaplarda 4 Al 3 Öde kampanyası devam ediyor. Biz de bu kampanya kapsamında alabileceğiniz her türden kitabı derledik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

Zincir Motor mu Kayışlı Motor mu Daha İyi ve Sağlam? İkisinde de Nelere Dikkat Etmeli?

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

KGM (SsangYong) Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Renault'un Yeni SUV'si Boreal Alınır mı? Fiyatından Özelliklerine Her Yönüyle İnceledik!

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

2. Elde Almanın Riskli Olduğu Şanzımanlar

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Android’de Uzun Süredir Olan O Özellik Nihayet Geldi

WhatsApp’ın iPhone Uygulamasına Android’de Uzun Süredir Olan O Özellik Nihayet Geldi

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Volvo'nun ''Yapmışlar Be'' Dedirten En Sağlam, Sorunsuz Motorları ve Özellikleri

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Togg Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com