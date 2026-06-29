Elektrikli otomobil pazarındaki büyüme Haziran 2026 döneminde de hız kesmeden devam ediyor. Artan model çeşitliliği ve markalar arasındaki rekabet sayesinde tüketiciler, şehir içi kullanım odaklı kompakt modellerden uzun menzilli SUV seçeneklerine kadar geniş bir ürün yelpazesine ulaşabiliyor.
Haziran 2026 elektrikli araç fiyat listelerinde uygun fiyatlı şehir otomobilleri, yerli üretim Togg modelleri ve premium segment elektrikli araçlar da öne çıkıyor. Özellikle Citroen Ami, Hyundai INSTER, Togg T10X ve Tesla Model Y gibi modeller, Türkiye'de en çok ilgi gören elektrikli araçlar arasında yer alıyor.
İçerikten Görseller
Haziran 2026 elektrikli araç güncel fiyat listeleri
Skoda elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Yeni Skoda Elroq | 3.199.900 TL | 2.349.900 TL | | Yeni Skoda Enyaq Coupé | 3.949.900 TL | 3.654.800 TL |
Volkswagen elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| ID.4 | 3.126.150 TL |
| ID.7 | 4.415.150 TL |
Renault elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| R5 E-Tech Elektrikli | 1.886.000 TL | | Megane E-Tech Elektrikli | 2.273.000 TL | | Scenic E-Tech Elektrikli | 3.490.000 TL |
Mercedes elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| EQA | 4.345.000 TL |
| EQE | 5.930.500 TL | | EQS | 10.108.500 TL |
Togg elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| T10X | 1.869.048 TL | - | | T10F | 1.884.980 TL |
Fiat elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Grande Panda Elektrikli 2026 | 1.584.900 TL | | Grande Panda Elektrikli 2025 | 1.539.900 TL | | 500e | 2.149.900 TL |
Opel elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Corsa Elektrik | 2.101.000 TL | | Frontera Elektrik | 1.894.000 TL | | Mokka GSE | 3.570.000 TL | | Grandland Elektrik | 2.485.000 TL |
BMW elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| BMW i4 | 5.373.800 TL |
| BMW i5 | 7.092.500 TL |
| BMW i7 | 14.016.800 TL |
| BMW iX1 | 4.064.300 TL |
| BMW iX2 | 4.498.600 TL |
| BMW iX3 | 6.469.800 TL |
| BMW iX | 10.233.700 TL |
Peugeot elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| E-208 | 1.999.500 TL | | E-308 | 2.381.000 TL | | E-2008 | 2.201.500 TL | | E-3008 | 3.318.000 TL | | Yeni E-5008 | 3.502.000 TL |
Audi elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Q4 e-tron | 4.604.572 TL |
| A6 e-tron | 7.944.430 TL |
| Q6 e-tron | 9.090.393 TL | | Yeni e-tron GT | 11.781.186 TL |
KGM SsangYong elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Torres EVX | 2.487.269 TL |
| Musso EV | 2.460.853 TL |
Hyundai elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| KONA Elektrik | 2.375.000 TL |
| IONIQ 5 | 3.150.000 TL |
| IONIQ 5 N | 6.205.000 TL |
| IONIQ 6 | 2.484.000 TL |
| IONIQ 9 | 5.810.000 TL |
Citroen elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Ami | 585.000 TL |
| Elektrikli e-C3 | 1.545.000 TL |
| Elektrikli e-C3 Aircross | 1.760.000 TL |
| Elektrikli e-C4 | 2.295.000 TL | | Elektrikli e-C4 X | 2.255.000 TL | | Yeni e-C5 Aircross | 2.430.000 TL |
Kia elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Niro EV | 2.299.000 TL |
| EV3 | 2.485.000 TL |
| EV6 | 3.760.000 TL |
| EV9 | 6.540.000 TL |
Volvo elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| EX30 | 2.436.910 TL |
| EX30 Cross Country | 3.758.544 TL |
| EX40 | 3.925.994 TL |
| EC40 | 4.409.184 TL |
Tesla elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
Arkadan Çekiş | 2.474.985 TL |
Premium Long Range Arkadan Çekiş | 3.534.000 TL |
Premium Long Range Dört Çeker | 4.200.000 TL |
Performance Dört Çeker | 4.546.500 TL | |
Ford elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Puma Gen-E (2026) | - | 2.158.700 TL | | Puma Gen-E (2025) | - | 1.976.500 TL |
MINI elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Tamamen Elektrikli MINI Countryman E | 2.493.500 TL | | Tamamen Elektrikli MINI Countryman SE ALL4 | 5.533.400 TL |
Alfa Romeo elektrikli araç fiyat listesi - Haziran 2026
| Junior Elettrica | 2.474.300 TL |