Bu yıl içinde Türkiye’de hizmete açılacak olan HBO Max, yeni komedi dizisi Our Flag Means Death’in ilk fragmanını yayımladı. Mart ayında yayımlanacağı açıklanan dizinin oyuncu kadrosunda Taika Waititi de yer alıyor.

Dünyanın en başarılı yapımcı şirketlerinden birisi olan HBO, Mayıs 2020’de kendi ücretli dijital içerik platformu HBO Max’i piyasaya sürmüştü. O günden beri HBO’nun tüm eski ve yeni yapımlarına ev sahipliği yapan HBO Max, Türkiye’de dijital içerik platformları arasındaki çekişmeyi artıracak şekilde ülkemize giriş yapacağını açıklamıştı.

HBO, Türkiye’ye giriş yapacağı tarihi yalnızca ‘2022’ olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Genel Müdürü de belli olan şirketin yeni yapımları da haliyle ülkemizde yakından takip edilmeye başladı. Bu yapımlar arasına katılan son üyeyse yeni komedi dizisi Our Flag Means Death oldu. HBO, yeni dizisinden ilk fragmanı yayımladı.

Our Flag Means Death fragmanı:

Korsan temasında bir komedi olacak olan Our Flag Means Death, tarihte ‘centilmen korsan’ olarak da anılan Stede Bonnet’i konu alacak. Dizi, bir aristokrat olan Bonnet’in korsan olmak için ayrıcalıklı hayatından vazgeçişini gösterecek. Dizinin oyuncu kadrosuysa muhtemelen yapımın en can alıcı noktası olacak.

Our Flag Means Death, oyuncu kadrosunda Thor: Ragnarok ve Thor: Love and Thunder’ın yönetmeni ve son olarak Free Guy’da gördüğümüz Taika Waititi’ye yer verecek. Blackbeard karakterini canlandıracak Waititi’nin yanı sıra kadroda Fred Armisen, Nat Faxon, Leslie Jones, Samba Schutte, Rhys Darby (Stede Bonnet) yer alacak. Dizi, mart ayında yayımlanacak.