Bu yıl içinde Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak olan HBO Max, Türkiye'de genel müdürlük görevini üstlenecek ismi açıkladı. HBO Max Türkiye'nin Genel Müdürü, son olarak TV Plus'ın genel müdürlüğünü üstlenen Barış Zavaroğlu olacak.

Türkiye’de çevrimiçi dizi ve film izleme platformları arasındaki mücadele, seçenek eksikliği nedeniyle daha çok BluTV ve Netflix arasında uzunca bir süredir devam ediyor. 2022 yılındaysa bu mücadeleyi bozacak gelişmeler olacak. Disney’in Disney+ platformunu ülkemizde hizmete açması bekleniyor, hatta bunun için bir tarih bile verilmiş durumdayken diğer yandan da HBO’nun geniş kütüphanesiyle öne çıkan platformunun da Türkiye’ye geleceği kesinleşmişti.

İşte bugün, yurt dışında Netflix’in, Disney+’ın ve Amazon Prime Video’nun rakibi olan HBO Max platformundan Türkiye hakkında önemli bir haber geldi. Bu yıl içinde Türkiye’de hizmete gireceği açıklanan, fakat kesin tarih verilmeyen HBO Max’in Türkiye operasyonlarının başında olacak isim açıklandı.

HBO Max Türkiye Genel Müdürü Barış Zavaroğlu oldu

Paylaşılan açıklamaya göre WarnerMedia tarafından hizmete sunulan HBO Max’in Türkiye Genel Müdürü, Barış Zavaroğlu olacak. Zavaroğlu, daha önce Turkcell’in ücretli dijital içerik platformu TV Plus’ın Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Ayrıca daha önce Fox Türkiye’de CMO olarak görev yapmış, Disney’de Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi için üst düzey yönetimde bulunmuştu.

HBO Max’in Türkiye bölgesinden sorumlu olacak Barış Zavaroğlu, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“HBO Max, gezegendeki hiçbir şeye benzemeyen, derin ve çeşitli bir içerik kütüphanesiyle dünya çapında yayılırken önemli bir ivme kazanıyor.”

Barış Zavaroğlu’nun üstü olan, HBO Max’in EMEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesinden sorumlu yöneticisi Christina Sulebakk, Zavaroğlu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Stratejik açıdan önemli bir pazarda lansmana ve büyümeye hazırlanırken Barış, bize önemli bir zamanda katılıyor. Avrupa'daki aşamalı çıkışımızın bir parçası olarak ülkede hızla yerleşmeye ve gelişmeye çalışırken, uzmanlığı ve liderliği paha biçilmez olacak.”