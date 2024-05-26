Helldivers 2 Kan Kaybediyor: Oyuncu Sayısı 3'te 1'ine Düştü

Arrowhead'in kaotik ve popüler oyunu Helldivers 2, ilk çıkış yaptığı günlerdeki popülerliğinden uzak gözüküyor.

Helldivers 2 beklenen ancak bu kadar başarılı olması beklenmeyen, envai çeşit düşmanla mücadele ettiğimiz bir oyun olarak PlayStation'ın bugüne kadar en hızlı satan oyunu olmuştu. Oyunu bilgisayar tarafında da milyonlarca kişi oynamaya başlamıştı. Son gelen rakamlar ise yapımın oyuncu sayısında düşüş olduğunu gösteriyor.

Şubat ayında anlık oyuncu sayısında zirveye çıkan yapım, o dönemde 458 bin 709 oyuncunun aynı anda oynaması ile rekor kırmıştı. Son 30 günde ise oyunun en yüksek anlık oyuncu sayısı 166 bin 305 oldu. Buradaki düşüş %64 olarak göze çarptı. Şubat ayında ortalama oyuncu sayısı 208 bin 634 olurken bu sayı, geçtiğimiz 30 günlük süreçte ise tam %62 düşerek 78 bin 634'e geriledi.

PSN krizi Helldivers 2'yi vurdu

Elbette ki oyunların satışları ve anlık oyuncu sayıları zaman içerisinde düşer. Helldivers 2'nin kısa sürede bu kadar keskin bir düşüş yaşaması ise pek normal değil ve elbette çeşitli sebepleri var. Bu sebeplerden ilki de bu ayın başlarında yaşanan PSN krizi. Aslında Steam'e çıkıp PSN gerektiren oyunlar var ancak bu oyunlar çıkmadan önce bu durum biliniyor. Helldivers 2 için ise Sony'nin tepeden inme şekilde bir anda PSN'i zorunlu tutma kararı alması büyük tepki çekmişti. Bu durum sayılara da yansımış durumda.

Bir diğer sorun ise oyunda bariz bir denge sorunu bulunması oldu. Denge sorunlarının üzerine bir de oyunun garip hataları eklendiğinde oyuncular, oyundan bir nebze de olsa soğumaya başladı.

Sony PSN zorunluluğundan vazgeçerken Arrowhead'de oyuna daha sık ve daha küçük güncellemeler getirmeye karar verdi. Bakalım bu girişimler oyunu eski görkemli oyuncu sayılarına ulaştırabilecek mi?