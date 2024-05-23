Xbox sızıntılarıyla bilinen Jez Corden'ın iddiasına göre yeni Xbox, %100 Steam desteğiyle gelecek.

Microsoft’un Xbox tarafında nasıl bir yol izlemeyi planladığı aylardır konuşulan bir konu. Şimdiye kadar şirketin özel oyun kavramından yavaş yavaş vazgeçip oyunlarını PlayStation ve Nintendo gibi yerlere getirme gibi bir hamle yaptığını görmüştük. Bu oyunların sayısını artıracağı da söyleniyordu.

Öte yandan başka söylentiler de vardı. Bunlardan biri de Xbox’ın artık PC oyunlarına destek verebileceğiydi. Bu konuda yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Steam, kesin olarak Xbox’a gelecek

Bu iddianın sahibi, daha önce de Xbox haberlerinde ismini çok duyduğumuz Windows Central editörü Jez Corden, Corden, Microsoft ve Xbox tarafından yaptığı güvenilir haberlerle bilinen bir gazeteci. Daha önce oyunların PlayStation ve Nintendo’ya geleceği gibi bilgileri paylaşmıştı.

Corden, dün akşam saatlerinde bir paylaşım yaptı. Microsoft’un Valve’ı satın almayı düşündüğü iddialarının ortaya çıkmasının ardından yapılan bu açıklamada, Steam’in %100 yeni Xbox’ta olacağı iddia edildi.

Öncelikle Microsoft-Valve’ın birleşimi iddiasından bahsedelim. Dün bir kişi tarafından ortaya atılan bu iddiada şirketin 16 milyar doları gözden çıkarıldığı iddia edilmişti. Ancak bu iddianın hiçbir kaynağı yok ve tamamen tek bir kişiye dayanıyor. Oyun dünyasından güvenilir kaynaklardan bu tarz bir bilgi gelmedi. Aynı zamanda oyun odaklı haber gazeteler de böyle bir haber yapmadı. Yani çok büyük ihtimalle doğru değil.

Xbox patronu, PC mağazalarını Xbox’a getirmek istiyordu

Ancak Corden, böyle bir birleşme yaşanmasa bile Microsoft’un Steam’i Xbox’a getirmek için Valve ile iş birliğine gidebileceğini söylüyor. Bu pek şaşırtıcı değil aslında. Xbox patronu Phil Spencer, geçtiğimiz aylarda Epic Games gibi mağazaları Xbox’a getirmek istediğini söylemişti. Bu nedenle Steam’i görme ihtimalimiz var.

Xbox’a PC oyun mağazalarının nasıl geleceği konusunda şimdilik bir bilgi yok. Konsolun PC oyunlarını oynatmak için yeni nesilde çok iyi bir iyileştirme alması gerekiyor. Aynı zamanda Epic ve Steam’in de Xbox’a uyarlanması lazım. Bazı iddialarda yeni bir Xbox el konsolunun bu desteğe sahip olabileceği bile söylenmişti. Yani şimdilik elimizde kesin olan hiçbir şey yok. Doğruları öğrenmek için maalesef beklememiz gerekiyor.