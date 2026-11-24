Apple, 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde kırmızı renkli HomePod mini 2 ve AirPods Max 2 modellerini tanıtarak (PRODUCT)RED serisini geri getirecek.

Bloomberg'in paylaştığı yeni bir rapora göre Apple, uzun bir aranın ardından ikonik (PRODUCT)RED serisini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

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Şirket, geliştirmekte olduğu yeni nesil HomePod mini 2 ve AirPods Max 2 modellerinin kırmızı renk seçeneklerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

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Yeni cihazların tasarım detayları ve çıkış tarihi

Gelişmekte olan ülkelerde AIDS, tüberküloz ve sıtma ile mücadele eden Küresel Fon'a (The Global Fund) destek amacıyla düzenlenecek yıllık bağış kampanyası kapsamında sunulacak bu ürünlerin, 1 Aralık Salı gününe denk gelen Dünya AIDS Günü'nde tanıtılabileceği belirtiliyor.

Sızan bilgilere göre yeni HomePod mini 2, tamamen kırmızı örgü bir dış yüzeye sahip olacak. AirPods Max 2 ise ağırlıklı olarak beyaz ve gümüş tonlarını korurken, kafa bandı ve örgü kulak yastıkları beyaz, gövdesi gümüş renkte tasarlanacak. Cihazdaki (RED) dokunuşu ise kırmızı renkli Digital Crown tuşunda kendini gösterecek. Öte yandan Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın AirPods bilek kayışı ve Apple Watch Spor Kordon için de kırmızı renkli versiyonlar geliştirdiğini aktarıyor.