We World Express ile iş birliği gerçekleştiren Hepsiburada, hepsiyurtdışından sayfasından yapılan alışverişlerde 1 haftada teslim hizmeti sunacak.

Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Hepsiburada, “hepsiyurtdışından” hizmetini geliştirerek müşterilerine daha iyi bir yurt dışından alışveriş imkanı sunmayı amaçlıyor. Yapılan açıklamalara göre We World Express ile iş birliği gerçekleştiren Hepsiburada, kullanıcılarına hepsiyurtdışından sayfasından verilen siparişlerde 1 hafta içinde teslimat hizmeti sunacak.

Türk Hava Yolları’nın ZTO Express ve PAL Air gibi dev markalarla ortak girişimi olan We World Express, hepsiyurtdışından sayfası üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerin yurt dışındaki satıcılardan Türkiye’deki ürün sahibine ulaşmasına kadar olan lojistik sürecinden sorumlu olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, “Hepsiburada olarak, 40’a yakın kategoride, 30 milyonu aşkın ürün çeşidini müşterileriyle buluşturan, aylık 200 milyonun üzerinde ziyareti ağırlayan dev bir ekosistemi yönetiyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları’nın ortak girişimi olan We World Express ile yeni bir iş birliği başlatmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle birlikte; müşterilerimize ihtiyaçlarını yurtiçinden alışveriş yaparmışçasına hızlı ve pratik şekilde ulaştırarak, sunduğumuz online alışveriş deneyiminin çıtasını daha da yükseltmeye devam ediyoruz. Bizimle aynı vizyona sahip, hızlı ve kaliteli teslimatı ilke edinmiş WWE ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz.”

We World Express CEO’su Hakan Bulat ise gerçekleştirdikleri iş birliği ile ilgili olarak, “We World Express olarak güçlü alt yapımız, hızlı ve güvenilir teslimat hizmetimiz ile Hepsiburada müşterilerinin yurtdışından yaptıkları alışverişleri teslim edeceğiz. We World Express, uçtan uca verdiği teslimat hizmeti ve kuvvetli IT altyapısı ile partnerlerine yeni fırsatlar yaratmaya ve çözüm ortağı olmaya devam edecek.” şeklinde konuştu.