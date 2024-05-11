Microsoft'un Hi-Fi RUSH'ı geliştiren ekip olan Tango Gameworks'ü kapatması, oyuncuların tepkisini çekti. Hi-Fi RUSH, Steam'de olumlu yorum yağmuruna tutuldu.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, birkaç gündür video oyun dünyasının gündeminde. Zira şirket, büyük oyun stüdyolarını kapattığını açıkladı. Kapatılan stüdyolar arasında Hi-Fi RUSH'ın geliştiricisi Tango Gameworks de bulunuyordu. Ancak bu kararı alan yöneticilerden biri olan Matt Booty, Hi-Fi RUSH gibi oyunlara ihtiyaçlarının olduğunu söylemişti. Özetle, Microsoft'ta kafalar karışıktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hi-Fi RUSH oyuncuları, oyunun Steam'deki sayfasını yorum yağmuruna tuttular. Tüm oyuncular, oyuna olumlu puanlar verirken stüdyonun kapatılmasına tepki gösterdiler. Hi-Fi RUSH'ın Steam'deki etiketi, "Son Derece Olumlu" olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Hi-Fi RUSH'ın Steam'deki yorum grafiği şöyle:

Oyunun Steam'deki listeleme sayfasına baktığımızda dikkat çekici bir durumla karşılaşıyoruz. Hi-Fi RUSH, geçtiğimiz yılın başında piyasaya sürüldüğünde yoğun bir şekilde yorum alıyordu. Ancak bu durum, son dönemlerde değişti. Hatta oyuna yapılan yorumlar, günlük bazda 100 bile değildi. Microsoft'un Tango Gameworks'ü kapatmasının ardından oyun yeniden yorum yağmuruna tutuldu. 10 Mayıs itibarıyla yapılan olumlu yorum sayısı 1.000'i geçmiş durumda.

Video oyun şirketleri zaman zaman oyuncuların canını sıkacak kararlar alabiliyorlar. Daha geçen hafta benzer bir olay yaşadık. Bilirsiniz; Sony, Helldivers 2 için PSN hesabını zorunlu hâle getirdi. Oyuncular, buna tepki gösterince geri adım attı. Bakalım Microsoft cephesinden, Sony'nin yaptığı gibi bir geri adım görebilecek miyiz...