Geçtiğimiz günlerde 4 büyük stüdyosunu kapatan Xbox'ta masraf azaltma hamlelerinin bitmediği öne sürüldü. Şirket, daha fazla işten çıkarma ve Game Pass'e zam da dahil bazı tepki çekebilecek adımlar atmayı düşünüyor.

Xbox, hiç iyi günlerden geçmiyor. Birkaç gün önce şirketin aralarında Hi-Fi Rush’ı geliştiren Tango Gameworks ve Redfall, Prey gibi oyunların arkasındaki Arkane Austin de dahil dört büyük stüdyoyu kapatma kararı aldığını görmüştük. Bu kararın, masrafları azaltmak ve daha büyük oyunlara öncelik vermek için olduğu ifade edilmişti.

Bugün gelen haberler ise Xbox’ta durumun bayağı ciddi olduğunu ve her şeyin daha da kötüye gidebileceğini ortaya koydu. Bloomberg’den Jason Scherier, Xbox’ta daha fazla işten çıkarmanın yolda olduğunu öne sürdü.

Çalışanlar endişeli

Microsoft’un ocak ayında ­çoğunluğu Activision ve Xbox olmak üzere 1900 kişiyi kovduğunu görmüştük. Geçen günkü stüdyo kapatma hamlesi ve Scherier’in bildirdiği yeni işten çıkarmalar, sayının iyice artacağını ortaya koydu. Bloomberg’de paylaşılan raporda, çalışanların son birkaç gündür şokta olduğu ve yeni işten çıkarma hamleleri konusunda endişe duyduğu ifade edildi.

Stüdyo kapatma kararlarının şaşırtıcı olması çok normal. Hadi Arkane Austin, Redfall gibi bir fiyaskodan sonra anlaşılabilir. Ancak geçen yıl çıkan, hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük övgüler alan Hi-Fi Rush’ı geliştiren Tokyo merkezli stüdyo Tango Gameworks’un kapatması tamamen beklenmedik bir durum. Oyun “Xbox hiti” olarak görülüyordu. Hatta yakın zamanda PS5’e bile getirilmişti.

Game Pass fiyatlarında artış ve Call of Duty’i hizmete getirmekten vazgeçme ihtimalleri konuşuluyor

Tek kötü haberler işten çıkarmalar da değil. Game Pass fiyatlarında artışın konuşulduğu da farklı kaynaklar tarafından söyleniyor. Bilindiği üzere Microsoft, Game Pass’e oyun getirmek için milyarlarca dolar harcayarak geliştiricileri satın alıyordu. Ancak son yıllarda abonelik hizmetinin büyümesi ciddi oranda düştü ve Microsoft istediğini bulamadı. Öyle ki 2021’den beri çok yavaş bir şekilde büyüme gösterdi.

The Verge’den Tom Warren’ın edindiği bilgilere göre bu durum, şu anda masraf azaltmaya yer arayan şirketin Game Pass’e, özellikle de Ultimate aboneliğine tekrar zam yapma planları yapmasına neden oldu. Game Pass’ten vazgeçme ve onu kaldırma gibi bir plan kesinlikle yok fakat yakında ciddi zamlar görebiliriz.

Kötü haberler bunlarla da sınırlı değil maalesef. İddialar, Microsoft’un Call of Duty oyunlarını Game Pass’e getirip getirmeme konusunda tartışmalar gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Bilindiği üzere Activision Blizzard satın alımından sonra tüm CoD’ların hizmete ekleneceği duyurulmuştu.

Ancak masrafların azaltılmak istenmesi, şirketin Call of Duty’nin Activision için sağladığı gelirin Game Pass tarafından baltalanacağını düşünmeye başlamasına neden oldu. Call of Duty’i hizmete eklemekten vazgeçmek, oyunculardan büyük tepki çekeceğini tahmin etmek mümkün.

9 Haziran’da Xbox etkinliği var. Fiziksel olarak da gerçekleştirilecek bu etkinliğe stüdyoları kapatan tüm yöneticiler de katılacak. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler nedeniyle nasıl bir tepki görecekleri merak konusu. Ayrıca Game Pass’e gelecek CoD oyunlarını da bu etkinlikte açıklamaları bekleniyordu. Vazgeçip vazgeçmediklerini o zaman göreceğiz.