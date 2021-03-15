Hükümet yetkililerince yapılan açıklamalara göre Hindistan, kripto para ticaretini ve madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor. Söz konusu yasağın yürürlüğe girmesi halinde yalnızca Hindistan'daki milyonlarca kripto para yatırımcısının değil, global piyasaların da bundan etkilenmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük ve kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, tüm kripto para birimlerinin ticaretini ve madenciliğini yasaklamaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili Reuters'a açıklamalarda bulunan Hindistan hükümetinden bir yetkiliye göre Güney Asya ülkesi, Hindistan’daki milyonlarda kripto para yatırımcısını elindeki tüm mal varlıkları satmaya zorlayacak bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor.

Söz konusu yasa tasarısı hakkında bilgi veren hükümet yetkilisine göre Hindistan, kripto para birimlerine karşı en katı uygulamalardan birini hayata geçirmeyi planlıyor. Söz konusu tasarının yasalaşması halinde Hindistan’da kripto para varlıklarını bulundurmak, madenciliğini, ticaretini ya da transferini yapmak suç olacak.

Hindistan, kripto para bulundurmayı yasaklayan ilk büyük ekonomi olacak

Her şeye rağmen Hindistan, yatırımcıların mal varlıklarını elden çıkarması için acele etmeyecek ve tasfiye işlemleri için altı ay kadar süre tanıyacak. Bu sürenin sonunda hala kripto para bulunduran kişiler ise cezalandırılacak. Söz konusu hükümet yetkilisi, tasarı üzerinde çalışmaların devam ettiğini bu nedenle de henüz kamuya açık olmadığını ifade etti.

Başbakan Narendra Modi ve hükümetinin parlamentoda çoğunluğa sahip olduğundan söz konusu tasarının yasalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yasakların yürürlüğe konması halinde Hindistan, kripto para bulundurmayı yasaklayan ilk büyük ekonomi haline gelecek. Çin bile kripto para madenciliğini ve ticaretini yasaklamış olsa da bulundurmayı suç olarak kabul etmiyordu.

Hindistan'da 1,4 milyar dolarlık kripto para olduğu ifade ediliyor

Hint hükümeti kripto para varlıklarını ülkenin dışına çıkarmak istiyor olsa da bu çok kolay olmayacak. Zira aktarılan bilgilere göre Hindistan’da 8 milyon kripto para yatırımcısı bulunuyor ve ülkedeki toplam kripto para varlıklarının 1,4 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Kripto yatırımcısı Sumnesh Salodkar, olası yasağın küçük çaplı paniğe neden olsa da ülkedeki kripto para yatırımcılarının sayısının her geçen gün biraz daha arttığını belirtiyor.

Yerel bir kripto para borsası olan Bitbns'nin genel müdürü olan Gaurav Dahake, kullanıcı kayıtlarının ve para girişlerinin geçtiğimiz yıla kıyasla 30 kat arttığını ifade ederken; Hindistan'ın en eski borsalarından biri olan Unocoin, yasak söylentilerine rağmen yılın ilk iki ayında 20 bin yeni kullanıcının borsaya kayıt olduğunu bildirdi. Görünen o ki kripto para birimlerinin yasaklanması, Hindistan için pek de kolay bir süreç olmayacak.