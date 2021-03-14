Kripto para sektörünün popülerleşmesiyle Google Play Store ve App Store'da dolandırıcı uygulamaların sayısında büyük bir artış yaşandı. Sahte cüzdan uygulamaları, insanların hem bilgisini çalmak hem de paralarını ele geçirmek için kullanılıyor.

Bildiğiniz üzere kripto para dünyası, son haftalarda daha önce görmediği kadar taleple karşılaştı. Kısa bir süre içinde dev isimler ve şirketler kripto para hakkında heyecanlandırıcı açıklamalar yaptı, birçok kripto para birimi bu zamana kadar gördüğü en yüksek değeri görmeyi başardı. Dün de en değerli para birimi olan Bitcoin, 60 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı.

Tabii ki her şeyde olduğu gibi kripto para dünyası da taleple birlikte bu talepten faydalanmak isteyen kötü amaçlı kişilerle doldu. Örneğin dün, İstanbul'da sahte kripto para danışmanlığı çetesine bir operasyon düzenlenmişti. Kripto para dünyasında çanları çalmaya başlayan sahtecilik, Google ve Apple'ın uygulama mağazalarında da kendisini gösterdi.

Kripto para sahtekârlığı uygulama mağazalarındaki yerini aldı:

Google Play Store ve App Store, kripto paraların popülerleşmesiyle birlikte sahte kripto para cüzdanı uygulamalarıyla doldu. Bu cüzdanları kullanmayı çalışan kullanıcıların cüzdana attıkları her bir para, kötü amaçlı kişiler tarafından ele geçirildi. Üstelik bu kişileri durdurmak için uygulamaları mağazadan kaldırmak yeterli olmuyor. Çünkü bu uygulamalar bir şekilde yeniden güvenlik protokollerini aşarak uygulamayı yayına alabiliyorlar.

Bahsi geçen uygulamalar, çok sayıda kimlik avı saldırıları için kullanılıyor. Uygulamalar, kullanıcılara güven aşılamak için popüler kripto para cüzdanlarının isimlerini kullanıyor. Kripto para dünyasında böyle olayların dönüyor olması şirketlerini isimlerinin adının çıkmasının yanı sıra sektör için de büyük bir sorun teşkil ediyor.

Kullanıcılar, bir kez dolandırıldıktan sonra doğal olarak kripto para dünyasından uzaklaşmaya başlıyorlar. Bu da ne kadar fazla insan dolandırılırsa o kadar fazla insanın bu dünyaya sırtını çevireceği anlamına geliyor. En sonunda da kripto paralara olan yatırım normal şartlarda olabileceğinden daha az seviyelere inmeye başlıyor.