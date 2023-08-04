Bazen tam bir dosya indirecekken internetinizin aşırı yavaşladığını fark edersiniz, bir hız testi yaparsınız ve hiç de fena olmayan bir sonuç görürsünüz, ama internetiniz hâlâ yavaştır… Bu senaryo tanıdık geldiyse, aradığınız cevaplar bu içerikte!

Yavaş internet, neredeyse her şeyi internet üzerinden hallettiğimiz bir çağda oldukça sinir bozucu bir durum. TV yerine dijital içerik platformlarını izliyor, markete gitmek yerine online sipariş veriyor, çalışma hayatımızı 'masa başı işlerimizde' internet üzerinden hallediyoruz. Bu da hem eskisinden çok daha hızlı, hem de kesintisiz internet ihtiyacı anlamına geliyor.

Ancak tabii ki işler her zaman yolunda gitmeyebiliyor. Örneğin bir dosya indirmek istiyoruz; bir bakıyoruz çok yavaş ilerliyor. Hemen bir hız testi yapıyoruz; her şey yolunda görünüyor. Peki bu nasıl oluyor?

İnternet hızınız yüksek görünmesine rağmen indirme hızınızın çok yavaş olmasının pek çok sebebi olabilir;

Öyle ki sorun modeminizde de olabilir, kötü amaçlı yazılımlardan da kaynaklanabilir. Gelin tüm sebeplere ve çözümlerine birlikte göz atalım.

Ağ yoğunluğu:

Sorununuzun en basit sebeplerinden biri ağ yoğunluğu olabilir. Evinizde ya da yaşadığınız bölgede internet kullanımının yoğun olduğu bir zaman aralığındaysanız, bu indirme hızınızı olumsuz etkileyecektir.

Böyle bir durumda ağa bağlı olan cihaz sayısını en aza indirip tekrar deneyebilirsiniz. Ancak sorununuz 'yoğun saatlere' bağlanabilecek zaman aralığı dışında da devam ediyorsa, diğer seçeneklere göz atmanız gerekecek demektir.

Sunucu problemleri:

İnternet hız testi yapmak istediğinizde, bu test gerçekleşirken kullandığınız sitenin bağlı olduğu sunucuyla bağlantınız ölçülür. Ancak bir dosya indirmek ya da bir internet sitesine bağlanmak istediğinizde bağlandığınız sunucu, hızınızı test ettiğiniz sunucudan farklı; dünyanın bir ucundaki bir sunucu da olabilir. Sunucu ile aranızdaki mesafe, indirme ve yükleme hızınızı da etkileyecektir.

Sorunun bu olup olmadığını anlamak için, o an bağlandığınız ya da bir dosya indirmeyi denediğiniz kaynaktan başka bir kaynak deneyebilirsiniz. Eğer diğer her yerde işler yolundayken belirli bir kaynakta sorun yaşıyorsanız; durum muhtemelen sunucu problemidir.

Modeminiz ya da yönlendiriciniz yetersiz olabilir;

Eğer modeminiz ya da yönlendiriciniz servis sağlayıcınızın sunduğu hızı aktarmada sorun yaşayacak kadar eski modellerse, bu durum hızınızı etkileyecektir. Sorununuz kronik hale geldiyse ve hiçbir zaman hız testinde gördüğünüz sonuç ile deneyimlediğiniz hız birbirini tutmuyorsa, bu seçenek mutlaka değerlendirmeniz gereken bir seçenek diyebiliriz.

Çözümü ise neyse ki basit; güncel bir modem ya da yönlendirici almak. Benzer sorunlarla karşılaşmamak için yeni modem/yönlendiricinizi seçerken araştırmanızı iyi yapıp yeni nesil donanımlardan tercih etmenizi öneririz.

Bant genişliği kısıtlamasına takılmış olabilirsiniz:

Kimi internet servis sağlayıcıları, yukarıda bahsettiğimiz 'ağ yoğunluğu' gibi bazı durumları dengelemek için zaman zaman bant genişliği kısıtlaması yapabilirler. Böyle bir durum yaşandığında indirme gibi yoğun internet kullanımı gerektiren bazı işlemlerde hız düşmeleri yaşanabilir.

Eğer sorunun bu olabileceğini düşünüyorsanız, internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçerek hız sorunu yaşadığınızı bildirebilir; sözleşmenizde yer alan hız bilgisini teyit ettirerek çözüm talep edebilirsiniz.

Kötü amaçlı yazılımlar da yavaşlamaya sebep olabilir;

Görünürde hiçbir sorun yokken, hız testlerinde her şey yolunda görünürken internete bağlanmada sorun yaşıyorsanız aklınıza gelmesi gereken bir diğer seçenek de ne yazık ki kötü amaçlı yazılımların hedefi olmanız olabilir.

Bu durumu çözmek için güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanarak hem bağlantınızı hem kullandığınız cihazları taramanızı öneririz. Ayrıca kullandığınız cihazların yazılımlarının güncel olup olmadığını da kontrol edin.

İnternet hızınızı artırmanın ve sorunsuz bir deneyim yaşamanın en garanti yolu ise fiber internet altyapısı sunan bir sağlayıcıya geçiş yaparak yüksek hızda internet kullanmak.

Peki, Türkiye’de en hızlı interneti hangi servis sağlayıcısı sunuyor derseniz;

Speedtest tarafından paylaşılan bağımsız rapora göre, Türkiye'de en hızlı internet sunan servis sağlayıcısı TurkNet olarak karşımıza çıkıyor.