Hızlı ve Öfkeli 9'un Çekimlerinden Heyecanlandıran Video

Tarihin en sevilen film serilerinden biri olan Fast & Furious, ya da Türkçe ismiyle Hızlı ve Öfkeli, dokuzuncu devam halkasıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün paylaşılan bir videoda, Vin Diesel'in canlandırdığı Dominic Toretto karakteri ile özdeşen 1970 Dodge Charger model otomobil, Gürcistan sokaklarında devam eden çekimler sırasında göründü.

Ünlü aktör Vin Diesel'in hayat verdiği Dominic Toretto karakterini neredeyse her Fast & Furious filminde klasik bir Dodge Charger kullanırken görürüz. Diesel, bu ayın başlarında, 2020 Dodge Charger SRT Hellcat Widebody'in Dodge Challenger SRT Demon'dan esinlenilen bazı görsel değişikliklerle filmde yer alacağını ortaya koyan bir sahne arkası video yayınlamıştı; ancak bu, serinin yeni halkası Fast & Furious 9’daki tek özel yapım Charger olmayacak.

Radio Free Europe / Radio Liberty tarafından yayınlanan bir videoda, Gürcistan sokaklarında zırhlı bir kamyon tarafından kovalandığı görünen bir 1970 Dodge Charger yer alıyor. Araca dikkatlice bakıldığında, arka koltukların olduğu bölüme yerleştirilmiş bir motor görüyoruz. Zırhlı kamyonun ön tarafına takılan rampa ise küçük çaplı bir araç katliamına neden oluyor.

Fast & Furious 9’daki sürprizlerden biri de, Paul Walker'ın 2001 yılındaki filmde kullandığı turuncu Toyota GR Supra olacak. İkonik aracın yeni modelini, tıpkı ilk filmde olduğu gibi turuncu renkte göreceğiz. Ünlü seride canlandırdığı Brian O'Conner rolüyle üne kavuşan Walker, 2013 yılında Kaliforniya’da geçirdiği trafik kazasında aramızdan ayrılmıştı.

Fast & Furious 9, 22 Mayıs 2020 tarihinde vizyona girecek. Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster ve Ludacris, serideki rollerine geri dönecekler. Bu yıl Fast & Furious spin-off’u Hobbs & Shaw ile karşımıza çıkan Dwayne Johnson ise serinin yeni halkasında olmayacak. Ünlü ismin yerine bir başka Amerikan güreşçisi John Cena’yı izleyeceğiz.

Fast & Furious 9'un Gürcistan'da devam eden çekimlerinden paylaşılan heyecan verici video