Beyaz perdeye gelmesine kısa bir süre kalan Hızlı ve Öfkeli 9'un kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler, Hızlı ve Öfkeli 9'da bilgisayarda oluşturulmuş görüntüler yerine gerçekten perte çıkartılan arabalar göreceğimizi gösteriyor.

COVID-19 salgını, sinema salonlarının aylarda boş kalmasına neden oldu ancak dünya çapında devam eden aşılama çalışmaları ve normalleşme süreciyle birlikte sinema salonları yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Önümüzdeki ay vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 9, yıldır sinema salonlarından uzak olan sinemaseverleri aksiyona boğmaya hazırlanıyor.

Filmin arkasındaki stüdyo olan Universal Pictures, Hızlı ve Öfkeli hayranlarının heyecanını artırmak için daha önce filmin birden fazla fragmanını yayınlamıştı. Stüdyo şimdi ise filmin tanıtım çalışmalarıyla ilgili ilginç bir adıma imza attı ve Hızlı ve Öfkeli 9 henüz vizyona girmeden filmin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Hızlı ve Öfkeli 9 daha vizyona girmeden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı

"Total Car-Nage" adlı videonun ismindeki kelime oyunu, aslında videonun içeriği hakkında yeterli bilgiyi sağlıyor. Bilmeyenler için; car, İngilizcede "araba" anlamına, carnage ise "katliam" anlamına geliyor. Dolayısı ile videonun ismini Türkçeye "Toplu Araba Katliamı" olarak çevirebiliriz. Videoyu izlediğinizde, tam olarak bu ismin karşılığını görüyorsunuz.

Hızlı ve Öfkeli serisinde arabaların bir gökdelenden diğerine uçmasına, denizaltıdan kaçmasına ya da tanklara takla attırmasına alışığız. Ancak kamera arkası videosuna göre Hızlı ve Öfkeli 9'da seride daha önce görmediğimiz kadar uçan ve patlayan araba göreceğiz. Video, söz konusu sahnelerin bilgisayarda oluşturulmak yerine gerçekten çekildiğini ve onlarca arabanın film uğruna feda edildiğini açıkça gösteriyor.

Hızlı ve Öfkeli 9 filminden kamera arkası görüntülerin yer aldığı Toplu Araba Katliamı videosu

Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanları