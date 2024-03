Hollywood'un süper kahraman filmlerini terk edip oyun uyarlaması film ve dizilere yöneldiğini gösteren gelir raporu paylaşıldı. Sadece bir yılda oyun uyarlamalarının geliri ikiye katlanırken süper kahraman yapımlarının neredeyse yarısı uçup gitmiş durumda.

Sinema sektöründe 2010'lu yılları süper kahraman filmleri ele geçirmişti. Özellikle Marvel Sinematik Evreni, vizyona giren onlarca yapımıyla gişe rekorları kırmış ve "DC mi Marvel mı?" tartışmasını kapatmıştı. Pandemi sonrasında ise süper kahraman filmleri bir anda popülaritesini kaybetti. Hollywood, özellikle son iki yılda gözünü oyun sektörüne çevirdi ve peşpeşe uyarlama filmler görmeye başladık.

Wall Street Journal tarafından paylaşılan verilere göre Hollywood, video oyun ve karakterlerini film ve dizilere uyarlamanın ekmeğini yemeye başlamış durumda. Süper kahraman filmlerinin zirve yaptığı, Avengers Infinity War'ın vizyona girdiği 2018 yılında süper kahraman filmlerinin toplam hasılatı, oyun uyarlamalarından 20 kat fazlaydı. 2023'te ise fark 1,4 kata kadar düşmüş durumda.

Süper kahraman filmleriyle oyun uyarlamaları arasındaki gelir farkı yıldan yıla şu şekilde değişti:

Yukarıdaki grafikte koyu renkli çubuklar süper kahraman filmlerinin yıllara gelir durumunu, açık renkli çubuklar ise oyun uyarlamalarının gelir durumunu gösteriyor. Grafiği rakamlara dökmek gerekirse durum şu şekilde:

Süper Kahraman Filmleri Oyun Uyarlaması Filmler 2018 3,3 milyar dolar 160 milyon dolar 2019 2,35 milyar dolar 190 milyon dolar 2020 130 milyon dolar 150 milyon dolar 2021 1,66 milyar dolar 60 milyon dolar 2022 1,75 milyar dolar 340 milyon dolar 2023 1,02 milyar dolar 710 milyon dolar

Rakamlar, yapımların ABD'de el ettiği gelirleri göstermektedir.

Geçtiğimiz yıl vizyona giren The Super Mario Bros. Movie, dünya çapında 1,3 milyar doların üzerinde gelir elde etmişti. Film öylesine popüler oldu ki Marvel'ın geçtiğimiz yılki en sükseli yapımları Spider-Man: Across the Spider-Verse ve Guardians of the Galaxy Vol. 3'ü gişede geride bıraktı. Yalnızca bu örnek bile oyun yapımlarının süper kahraman filmlerine nasıl bir üstünlük kurduğunu ortaya koyuyor.

Oyun uyarlamaları neden başarılı oluyor?

Aslına bakacak olursak oyunları film ve dizilere uyarlamak da basit bir iş değil. Zira popüler oyunların milyonlarca hayranı bulunuyor ve toplulukları hayal kırıklığına uğratma riski hiç de küçük değil. Peki yapımcılar, kaliteli oyun uyarlamaları için neler yapıyor?

Oyunların Discord kanalları ve Reddit başlıkları daima takip altında. Ayrıca oyunlardan referans alan sahneler, tıpkı oyunlardaki gibi sürpriz yumurtalar, gerçek dünyaya atıfta bulunan göndermeler de oyun uyarlaması film ve dizileri en az oyunlar kadar takip etmeye ve keşfetmeye değer yapımlar haline getiriyor. Tabii bu demek değil ki tüm oyun uyarlamaları başarılı oluyor. Bazı uyarlamalar ilk sezonlarında iptal olabiliyor ya da vizyonda çakılabiliyor.