Ocak 2025'te dünya çapında ne kadar elektrikli otomobil satıldığı açıklandı. Veriler, satışların önemli oranda arttığını gösteriyor.

Gelecekte tüm dünyada yaygın olarak kullanılması beklenen elektrikli otomobiller hakkında son zamanlarda şüpheler ortaya çıkmıştı. Öyle ki birçok şirket, talebin düştüğünü öne sürüyordu. Ancak gelen veriler, bunun doğru olmadığını göstermişti. Öyle ki ocakta yayımlanan verilerde satışlarda 2024 yılında rekor kırıldığı görülmüştü.

Şimdi ise 2025’in ilk ayına dair dünya çapından elektrikli araç satış verileri paylaşıldı. Bu veriler de düşüşten ziyade artış olduğunu ortaya koydu.

%17,7 artışla 1,3 milyon satış yapıldı

Geçen ay, dünya çapında 1,3 milyon adet elektrikli otomobil satışı yapıldı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %17,7’lik bir artış yaşandığını gözler önüne seriyor. Yani öyle talepte bir azalma yok, aksine artış var.

Bölgesel bazlı baktığımızda, Çin’in 700 bin satışla lider olduğunu ve %11,8 artış yaşadığını görüyoruz. Avrupa’da 250 bin civarı satış yapılmış ve geçen yıla kıyasla %24’lük önemli bir artış görülmüş. ABD ve Kanada’da ise %22,1’lik artışla 130 bin civarı satış var. Dünyanın kalanında ise ocak satışları %50 artış görmüş.

Geçen ay Türkiye’de ne kadar elektrikli ve benzinli otomobil satıldı?