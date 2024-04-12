Pembe gözlüklerinizi taktıysanız ve derin bir iç çekmeye hazırsanız başlıyoruz. Bu içerikte, 2020 yılında yapacağımız bir yatırımın bugün ne kadar olacağına bakacağız.

Hayal edin, 2020 yılına geri dönme şansımız olmuş ve o dönemde 3 farklı finansal varlığa 10'ar bin liralık yatırım yapma hakkımız var. Ne kadar güzel olurdu değil mi?

Her yatırımcının hayalidir ileride değeri katlanacak bir yatırım aracını önceden tespit edebilmek. Mesela elimizde olsa, şu anda değerleri oldukça artmış olan Nvidia, altın ve tabii ki Bitcoin’e o dönem yatırım yapardık.

Evet zamanı geri alamayız ama hayal etmesi bedava. Bakalım bu 3 araca 2020 yılında yatırım yapsak bugün ne kadarımız olurmuş?

Öncelikle bu üç finansal varlığın o dönemki fiyatlarını öğrenelim.

1 Ocak 2020’yi baz alarak Nvidia, Bitcoin ve gram altın fiyatlarına bir bakalım.

1 Nvidia hissesi 59.69 dolar

1 Bitcoin 7200 dolar

1 gram altınsa 305 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Hangi yatırım aracından ne kadar alabiliyoruz hesaplayalım.

Bütçemiz, her yatırım aracı için 10.000 TL. O dönemki dolar kuruysa 5,97 TL.

Bu hesaba göre her yatırım aracı için 1675,04 dolar yatırım yapma hakkımız var. Bütçemizle oluşturabileceğimiz portföyse şu şekilde;

28 Nvdia hissesi

Nvdia hissesi 0,23 Bitcoin

Bitcoin 32,78 gr. altın

Evet, yatırımımızı yaptık ve sabırla bekledik. Şimdi de bugünkü değerlere göz atalım.

Sabreden derviş muradına ermiş diyerek gözlerimizi kamaştıran bu tabloda büyük bir artış olduğunu görüyoruz. Yatırımlarımızın bugünkü değeri şu şekilde;

Nvidia hissesinin bugünkü değeri 894,99 dolar.

Bitcoin 68.575,5 dolar.

Gram altınsa 2.312,351 TL.

E artık kazancımızı hesaplamaya geçelim değil mi?

Nvidia hissesinden kazancımız 25.059,72 dolar. Dolar kurunun da etkisiyle tam 804.918,206 TL’ye tekabül ediyor.

Bitcoin’den kazancımız 15.772,3645 dolar. Yine dolar kurunun da etkisiyle kazancımız tam olarak 506.608,364 TL.

Gram altından kazancımızsa 75.798,86 TL.

Bu durumda toplam kazancımız 1.387.325,44 TL. Ettiğimiz kârsa 1.357.325,44 TL.

Özetle, iyi bir yatırımcı olmanın temelinde yükselecek hisseleri önceden tespit etme yetisi yatıyor. İçeriğimizin yatırım tavsiyesi olmadığını ve her zaman kendi araştırmanızı kendiniz yapmanız gerektiğini hatırlatarak içeriğimizi noktalayalım.

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