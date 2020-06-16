Huawei'nin alt markası Honor, kısa bir süre önce duyurduğu yeni kablosuz kulaklığı Magic Earbuds'ı Türkiye'de satışa sundu. 3.5 saat kesintisiz müzik dinleme özelliğine sahip olan kablosuz kulaklıklara, bugün itibarıyla farklı satış kanalları aracılığıyla erişilebiliyor.

Huawei'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Honor, bir süre önce yeni kablosuz kulaklığı Magic Earbuds'ı tüketicilerin beğenisine sundu. Mayıs ayı içerisinde çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunulan kulaklıklar, şimdi de Türkiye pazarındaki yerini aldı. Etkileyici özelliklere ve günümüz koşullarında kabul edilebilecek bir fiyata sahip olarak Türkiye'ye gelen Magic Earbuds, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Honor'ın Türkiye pazarına giriş yapan kablosuz kulaklıklarının en etkileyici özelliği, 32 dB'ye kadar gürültü engelleme özelliğine sahip olması. "Hibrit Aktif Gürültü Engelleme" olarak isimlendirilen bu özellik, ileri beslemeli mikrofonla çevre sesini geri beslemeli mikrofonla da kulağa gelen gürültüyü engelliyor. Bu sayede hem müzik dinlemek hem de telefon görüşmesi yapmak, bu kablosuz kulaklıklarla daha etkileyici bir hal alıyor.

Karşınızda Honor Magic Earbuds

Honor'ın yeni kablosuz kulaklıkları, özellikle de Honor ve Huawei markalı akıllı telefon kullanıcılarının yüzünü güldürecek. Çünkü bu kablosuz kulaklıklar, EMUI 10 ve üzeri işletim sistemleriyle kolay eşleşme özelliğine sahip. Ayrıca Magic Earbuds, sahip olduğu sensörlerle bu kulaklığın kulakta olup olmadığını anlıyor ve kulaktan çıkarıldığı an müzik çalmayı durduruyor. Tam tersi durumda ise müziğiniz otomatik olarak çalmaya devam ediyor.

Honor Magic Earbuds, dokunmatik yüzeyde kontrollere sahip. Bu kontrol bölümünü özelleştirilebilir bir şekilde tasarlamış olan Honor ekibi, "Huawei AI Life" isimli mobil uygulama sayesinde bu kablosuz kulaklıklardaki dokunmatik yüzeylerin özelleştirilebilmesini sağlıyor. Bu sayede kablosuz kulaklıkların kontrolü daima sizin elinizde kalıyor.

Kablosuz kulaklıkların en merak edilen özelliklerinden bir tanesi de kullanım süresi. Honor tarafından yapılan açıklamalara göre Magic Earbuds, tek şarj ile 3.5 saat müzik dinleme imkanı sunuyor. İşin içine şarj kutusunu da dahil ettiğimizde bu Magic Earbuds'ların kullanım süresi, 13 saate kadar çıkıyor. Peki sadece 62 gram ağırlığında olan bu kablosuz kulaklıkların fiyatı ne kadar? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına bakalım.

Honor Magic Earbuds fiyatı

Honor'ın açıklamalarına göre şirketin yeni kablosuz kulaklıkları; inci beyazı ve mavi renk seçeneklerine sahip olacak. Farklı satış noktalarından satın alınabilecek Honor Magic Earbuds'ların fiyatı ise 799 TL olarak karşımıza çıkıyor. Honor'un Türkiye pazarına giriş yapan yeni kablosuz kulaklıkları, bugün itibarıyla satın alınabiliyor.