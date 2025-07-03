HONOR, üst düzey özelliklerle donattığı yeni akıllı saat modeli Watch 5 Ultra'yı duyurdu. Gelişmiş sağlık özelliklerine ek olarak yapay zekâ entegrasyonu bile bulunan saat, gayet makul bir fiyata satın alınabilecek. Üstelik bu saatin titanyum versiyonu da bulunacak.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, dün gerçekleştirdiği bir etkinlikte dünyanın en ince katlanabilir ekranlı telefonu Magic V5'i duyurdu. Ancak şirketin tek duyurusu tahmin edebileceğiniz üzere bu telefon değildi. Şirketin en yeni amiral gemisi akıllı saat modeli HONOR Watch 5 Ultra da resmen duyuruldu. Peki bu akıllı saat, tüketicilere neler vadediyor?

HONOR Watch 5 Ultra, 1.5 inç büyüklüğünde dairesel yapıdaki AMOLED ekranla donatıldı. 466 x 466 piksel çözünürlük sunan bu ekran, safir kristal cam korumayla kaplandı. Akıllı saatin sekizgen şekilli çerçevesi ise havacılık sınıfı titanyum alaşımından üretildi. Tabii daha uygun fiyatlı versiyonlar da olacak.

Karşınızda HONOR Watch 5 Ultra

HONOR'un yeni akıllı saati, Çinli üretken yapay zekâ aracı DeepSeek entegrasyonuna sahip. Öte yandan; YOYO AI isimli yapay zekâ destekli sesli asistanı da bünyesinde barındıran akıllı saat, EKG, kalp atış hızı, ivmeölçer, jiroskop, barometre ve ortam ışığı algılama gibi sensörlere ev sahipliği yaparken; ani kalp durması taraması ile kardiyovasküler risk değerlendirmesi gibi dikkat çekici sağlık özellikleri de içeriyor. 105 spor modu için destek sunan akıllı saat, 5ATM su basıncına dayanıklı ve IP68 sertifikasına sahip.

HONOR tarafından yapılan açıklamaya göre Watch 5 Ultra'nın eSIM destekli versiyonu da bulunacak. eSIM desteği olmayan versiyon, 15 güne kadar kullanım imkânı sunacak. eSIM desteği olan versiyon ise 10 güne kadar kesintisiz olarak kullanılabilecek. Bu akıllı saate sahip olmanın bedeli ise 275 dolardan başlayıp, titanyum çerçeveli versiyon için 400 dolara kadar çıkacak.