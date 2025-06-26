Xiaomi Watch S4 41mm modeli, 32 gram ağırlığı, AMOLED ekranı ve 8 güne kadar pil ömrüyle Çin’de düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Xiaomi'nin yeni akıllı saati Watch S4 41mm, sıcaklık sensörü ve nabız takibi gibi özelliklerle günlük kullanım için geliştirildi. Şu an yalnızca Çin'de satışta olan akıllı saatin ilerleyen dönemde küresel pazara sunulması bekleniyor.

Xiaomi, gerçekleştirdiği lansmanda Watch S4’ün 41 mm’lik yeni modelini tanıttı. Sadece 32 gram ağırlığındaki bu model, özellikle hafifliğiyle öne çıkıyor. Taşınabilir yapısına rağmen sağlık takibi gibi günlük kullanıma yönelik birçok işlevi de beraberinde getiriyor.

Yeni akıllı saat modeli, Çin’de gerçekleştirilen lansman kapsamında duyuruldu. Sadece 32 gram ağırlığında olan Xiaomi Watch S4 41mm, 1,32 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. Saatte sıcaklık sensörü, nabız takibi ve spor modları gibi özellikler yer alıyor. Kompakt yapısına rağmen 8 güne kadar pil ömrü sunan cihaz, farklı kordon seçenekleriyle tüketiciye hitap ediyor.

Xiaomi Watch S4 41mm özellikleri

Özellik Detay Ağırlık 32 gram Kalınlık 9,5 mm Ekran 1,32 inç AMOLED, 60 Hz, 1500 nit parlaklık Renk Seçenekleri Siyah, beyaz, nane yeşili, altın Malzeme Detayı Metal gövde, bazı modellerde kültür elmaslı taç Sağlık Takibi Sıcaklık sensörü, nabız takibi, spor modu eşleşmesi Pil Ömrü Tek şarjla 8 güne kadar kullanım Bağlantı Özelliği Bluetooth üzerinden nabız aktarımı

Xiaomi Watch S4 41mm fiyatı

Xiaomi Watch S4 41mm şu an için yalnızca Çin’de satışta. Xiaomi Watch S4 41mm modelinin fiyatı, tercih edilen kordon tipine göre değişiyor. Spor kullanımına uygun florokauçuk kordonlu versiyon 138 dolardan başlarken, daha klasik bir görünüm isteyenler için sunulan deri kordonlu modelin fiyatı 166 dolar. Metal örgü (Milanese) kordon tercih edenler ise 207 dolarlık bir fiyatla karşılaşıyor. Çin’deki bazı alıcılarsa devlet destekleri sayesinde standart modeli yaklaşık 117 dolara satın alabiliyor.