Çinli teknoloji şirketi HONOR, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti kızıştıran yeni modeli Magic V5’i tanıttı. Kapalı halde yalnızca 8,8 mm kalınlığında olan bu telefon, “dünyanın en ince katlanabilir telefonu” unvanını almış durumda. Ama ufak bir not düşelim: Bu incelik sadece beyaz renkli model için geçerli.
HONOR Magic V5, yalnızca gövde ölçüleriyle değil, donanım tarafında da dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Gen 3 (Elite) işlemciden güç alan cihazda, 16 GB’a kadar RAM ve 5.820 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.
HONOR Magic V5 özellikleri
|Özellik
|Detaylar
|Ekran
|120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Elite)
|RAM
|16 GB’a kadar
|Batarya
|5.820 mAh, kablosuz şarj desteği mevcut
|Kamera
|Üçlü arka kamera kurulumu
|Ağırlık
|217 gram
|Dayanıklılık
|IP58 ve IP59 sertifikalı
HONOR Magic V5 hem iç hem dış ekranlar 120 Hz tazeleme hızına sahip LTPO OLED panelle geliyor. Cihaz ayrıca IP58 ve IP59 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.
Magic V5, yalnızca inceliğiyle değil, güçlü donanımıyla da dikkat çekiyor. Şimdilik sadece Çin’de satışta olan modelin, yakın zamanda global pazara da açılması bekleniyor. Fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı, ancak detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.