HONOR, yalnızca 8,8 mm kalınlığındaki katlanabilir telefonu Magic V5’i Çin’de tanıttı. Modelin global lansmanı yakında gerçekleşecek. HONOR’un yeni katlanabilir modeli Magic V5, beyaz renk seçeneğiyle 8,8 mm kalınlığa ulaşıyor ve segmentinin en incesi oluyor. Fiyat bilgisi henüz netleşmedi.

Çinli teknoloji şirketi HONOR, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti kızıştıran yeni modeli Magic V5’i tanıttı. Kapalı halde yalnızca 8,8 mm kalınlığında olan bu telefon, “dünyanın en ince katlanabilir telefonu” unvanını almış durumda. Ama ufak bir not düşelim: Bu incelik sadece beyaz renkli model için geçerli.

HONOR Magic V5, yalnızca gövde ölçüleriyle değil, donanım tarafında da dikkat çekiyor. Snapdragon 8 Gen 3 (Elite) işlemciden güç alan cihazda, 16 GB’a kadar RAM ve 5.820 mAh kapasiteli bir batarya yer alıyor.

HONOR Magic V5 özellikleri

Özellik Detaylar Ekran 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (Elite) RAM 16 GB’a kadar Batarya 5.820 mAh, kablosuz şarj desteği mevcut Kamera Üçlü arka kamera kurulumu Ağırlık 217 gram Dayanıklılık IP58 ve IP59 sertifikalı

HONOR Magic V5 hem iç hem dış ekranlar 120 Hz tazeleme hızına sahip LTPO OLED panelle geliyor. Cihaz ayrıca IP58 ve IP59 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

Magic V5, yalnızca inceliğiyle değil, güçlü donanımıyla da dikkat çekiyor. Şimdilik sadece Çin’de satışta olan modelin, yakın zamanda global pazara da açılması bekleniyor. Fiyat bilgisi henüz paylaşılmadı, ancak detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.