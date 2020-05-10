Honor X10 ve X10 Pro'nun Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei’nin alt markası olan Honor’un 20 Mayıs’ta tanıtacağı akıllı telefonları X10 ve X10 Pro’nun özellikleriyle birlikte fiyatı da ortaya çıktı. Bu iki telefondan çıkacak olan 4 varyanttan en ucuzu 254 dolar, en pahalısı 382 dolar olacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin alt markası Honor, 20 Mayıs tarihinde Honor X10 ve Honor X10 Pro adını verdiği akıllı telefonlarının tanıtımını yapacak. Ancak tabii birçok kez olduğu gibi X10 ve X10 Pro’nun özellikleri, telefon çıkmadan ortaya çıktı.

Honor’un 10 gün sonra tanıtımını gerçekleştireceği X10 ve X10 Pro modellerinin fiyatı ve özellikleri Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu yeni bilgiler, TENAA listelemesinde elde edilen bilgilerin üstüne yeni detaylar eklemiş oldu.

Honor X10 donanımı ve fiyatı

Honor X10’un, FHD+ çözünürlüğe sahip 6,63 inç LCD bir ekranla birlikte gelmesi bekleniyor. 90 Hz ekran yenileme oranı bulunan telefonda 16 MP değerinde kızaklı bir selfie kamerası bulunuyor. Telefonun arka tarafında ise üç kamera yer alıyor; 40 MP Sony IMX600y ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP derinlik sensörü. Cihazdaki parmak izi okuyucu sensörün de yan tarafa konumlandırılmış olması bekleniyor.

Honor X10, gücünü Kirin 820 SoC’den alacak ve 5G bağlantı desteği bulunacak. Telefonda 6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.1 dâhili depolama alanı bulunacak. 4.200 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak olan telefon, 22,5 W hızlı şarj desteği de sunacak. Telefonun 6 GB + 64 GB varyantının 254 dolar (1.800 TL), 6 GB + 128 GB varyantının ise 283 dolar (2.006 TL) olması bekleniyor.

Honor X10 Pro donanımı ve fiyatı

X10 Pro, adından da anlaşılabileceği gibi iki cihaz arasından üst segment olan olacak. X10 modeliyle aşağı yukarı benzer özelliklere sahip olsa da bazı özellikleri daha gelişmiş olacak. Honor X10 Pro’nun arka tarafında dört kamera bulunacak. Pro varyantta, yukarıdaki üç kameraya ek olarak bir de 2 MP’lik makro lens bulunacak.

Modelin RAM ve dâhili depolama alanı kapasiteleri de 8 GB ve 256 GB’a çıkıyor. Ayrıca X10 Pro’da, X10 modeline ek olarak NFC desteği de bulunacak. Cihazın 8 GB + 128 GB modeli 339 dolar (2.403 TL), 8 GB + 256 GB modeli ise 382 dolar (2.708 TL) olacak.