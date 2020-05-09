Honor 10X’te Grafen Soğutma Sistemi Bulunacak

Honor’dan George Zhao, 20 Mayıs’ta Honor X10’u tanıtacağını resmi olarak açıklamıştı. Telefonun soğutma sistemi hakkında detaylar ortaya çıktı.

Akıllı telefon üreticileri sık sık yeni telefonları piyasaya sürüyor. Bu firmalardan biri de Honor oldu. Firma, yakın zamanda yeni Honor X10 adlı cihazı da resmi olarak tanıtacağını duyurmuştu. Telefonun tanıtımı 20 Mayıs’ta yapılacak.

Çıkış tarihine bu kadar kısa bir zaman kalmışken telefon hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkması hiç de şaşırtıcı değil. Ortaya çıkan 3D tasarım görüntülerinde Honor X10’in soğutma sistemi de göze çarpıyor.

Grafen soğutmalı telefon

Weibo’da daha önce de yeni cihazlar hakkında bilgiler paylaşan Digital Chat Station, telefonun bir kesitini paylaştı. Özelliklerini zaten bildiğimiz telefonun soğutma sisteminde de grafenin kullanılacağını böylece öğrenmiş olduk.

Huawei’den çıkacak en ucuz 5G model olması beklenen telefon, bu nedenle de normal akıllı telefonlardan biraz daha fazla ısınacak. Grafen tabanlı soğutma sistemi sayesinde telefon daha iyi bir ısı korumasına sahip olacak.

5G teknolojisi sayesinde akıllı telefonlar daha iyi bağlantılara ve daha gelişmiş bağlantılara sahip olacak. Bu teknolojinin olumsuz etkisi ise telefonların şarjlarının daha hızlı bitmesi ve daha fazla ısınmaları şeklinde görülüyor.

Honor X10 özellikleri

Telefonun özelliklerine baktığımızda ise dengeli bir konfigürasyon tercih edildiğini görüyoruz. Telefonun ekranı 6.63 inçlik FHD+ LCD olarak belirtiliyor. İşlemcisi ise Kirin 820 5G olacak olan telefon, 16 GB pop up kameraya sahip. Cihazın diğer özellikleri arasında ise 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza yer alıyor.

Arka tarafında ise üç kameralı bir sistem bulunan telefonun lensleri ise 40 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP üçlü kamera sistemine sahip olduğunu açıkladı. 4200 mAh bataryalı telefonda 22.5W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Telefonun girişi ise USB Type-C olacak.