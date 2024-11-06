HONOR, orta segment yeni akıllı telefonu X9c'yi duyurdu. Fena özelliklerle donatılmayan akıllı telefon, günlük ihtiyaçlar için oldukça ideal. İşte HONOR X9c'nin fiyatı ve özellikleri...

Çinli teknoloji devi HONOR, düzenlediği bir etkinlikte "X9c" isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Orta segmentte yer alan cihaz, bir telefona çok para harcamak istemeyen kullanıcıların tercihi olmayı başaracak gibi görünüyor.

HONOR'un yeni akıllı telefonu, 1.5K çözünürlük sunan 6.78 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 4.000 nit tepe parlaklık noktasına sahip. Telefonun ekranındaki hap şekilli delik, 16 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda HONOR X9c

HONOR X9c, Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile donatılan telefonda 66W hızlı şarj destekli 6.600 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dairesel yapıdaki ikili kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda OIS desteğine sahip olan 108 MP'lik bir ana kamera bizleri karşılıyor. Telefonun ikinci kamerası ise 5 MP çözünürlük sunuyor ve ultra geniş açı için kullanılacak.

HONOR X9c teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 1.5K, 120 Hz, 4.000 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM 8-12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 108 MP + 5 MP Batarya 6.600 mAh (66W) İşletim Sistemi MagicOS 8.0 (Android 14)

HONOR X9c fiyatı: