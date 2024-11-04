realme, yeni amiral gemisi telefonu GT7 Pro'yu duyurdu. Üst düzey özelliklerle donatılan telefon, fiyatıyla da dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi realme, yeni amiral gemisi telefonu "GT7 Pro"yu duyurdu. Piyasada bulunabilecek en üst düzey özelliklerle donatılan telefon, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor. Peki realme GT7 Pro, tüketicilere neler vadediyor?

realme GT7 Pro, 6.78 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. Samsung tarafından üretilen bu ekran, 120 Hz tazeleme oranı ve 6.000 nit tepe parlaklık değerine sahip. Ekran altına yerleştirilen ultrasonik parmak izi okuyucu sensörü ıslak elle bile tarama yapabilecek şekilde dizayn edildi. Telefonun selfie kamerası ise 16 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda realme GT7 Pro

realme'nin yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Extreme Edition işlemcisinden güç alıyor. Bu güç 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. Telefonun 6.500 mAh kapasiteli bataryası 120W hızlı şarj desteği sunuyor. İşletim sistemi cephesinde ise Android 15 tabanlı realme UI 6.0 arayüzünü görüyoruz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda Sony IMX906 sensörlü 50 MP'lik ana kamerayı görüyoruz. 1/1.56 inç boyutlu bu kameraya yine 50 MP çözünürlük sunan ancak Sony IMX882 sensörüne sahip olan telefoto kamerayı görüyoruz. Her iki kamera da OIS desteği bulunuyor. realme GT7 Pro, 8 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kameraya da ev sahipliği yapıyor.

realme GT7 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.78 inç, 120 Hz, 6.000 nit, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Edition RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Ön Kamera 16 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.8, 1/1.56 inç) + 50 MP (f/2.65 1/1.95 inç) + 8 MP (f/2.2) Batarya 6.500 mAh (120W) İşletim Sistemi Android 15 (realme UI 6.0)

realme GT7 Pro fiyatı: