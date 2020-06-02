HP, her gün daha da kızışmaya devam eden oyun bilgisayarı rekabetine yeni 16 inçlik bilgisayarı Pavilion Gaming 16 ile katıldı. Dizüstü bilgisayar; fiyatı ve özellikleriyle şimdiden ilgi çekmeyi başardı.

ABD merkezli teknoloji devi HP, bugüne kadar piyasaya sürdüğü birçok ürünüyle takdir toplasa da şirketin oyun bilgisayarları bir türlü rakiplerinin üstüne çıkmayı başaramadı. Şirketin oyun bilgisayarlarıyla ilgilenen departmanı, şimdi rakiplerine göre daha iyi bir alternatif olacak yeni bir bilgisayar ortaya çıkardı.

HP, Pavilion Gaming serisinin yeni bilgisayarı ‘HP Pavilion Gaming 16’yı bugün tanıttı. Yurt dışında bütçe dostu olarak nitelendirilen yeni bilgisayar, 16 inçlik bir ekrana sahip. Bilgisayarın tasarımı, Pavilion Gaming serisinin izlerini taşıyor.

HP Pavilion Gaming 16 özellikleri:

16 inçlik bir oyun bilgisayarına göre HP Pavilion 16, gayet hafif sayılabilecek 2,3 kilogram ağırlığa sahip. Bilgisayar; bir HDMI 2.0, iki USB Type-A, bir USB Type-C, Ethernet, kulaklık ve SD kart girişine sahip. Donanım kısmındaysa günümüz oyuncularının birçok oyunu oynamasını sağlayacak parçalar bizi karşılıyor.

HP Pavilion Gaming 16, iki farklı yapılandırmayla piyasaya sürülecek. Cihazın başlangıç yapılandırmasında Intel Core i5-10300H işlemci, 6 GB VRAM’li NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti, 8 GB RAM, 32 GB Intel Optane hafızasıyla birlikte 512 GB SSD bulunuyor. Bu seçenekte 60 Hz’lik panel karşımıza çıkıyor.

Cihazın diğer yapılandırmasında ekran kartı aynı kalırken diğer donanımlarda değişiklik yaşanıyor. Bu seçenekte Intel Core i7-10750H işlemci, 12 GB RAM, 256 GB SSD ve 1 TB HDD bulunuyor. Ayrıca 144 Hz’lik bir panel bizleri karşılıyor. Her iki seçenek de 1920 x 1080 piksel çözünürlük destekleniyor.

HP’nin iddialı bir şekilde piyasaya süreceği yeni Pavilion Gaming 16 bilgisayarı, bu ay içerisinde müşteri bulmaya başlayacak. Bilgisayar, 799 dolarlık (yaklaşık 5.360 TL) başlangıç fiyatına sahip olacak. Bilgisayarın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.