Asus TUF Gaming A15 ve A17 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Asus, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikle yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. "TUF Gaming A15" ve "TUF Gaming A17" olarak isimlendirilen bu oyuncu dizüstü bilgisayarları, tasarım ve donanım çeşitliliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi olan Tayvan merkezli teknoloji şirketi Asus, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikle yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. "TUF Gaming A15" ve "TUF Gaming A17" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayarlar, AMD'nin yeni nesil 4000 serisi işlemcilerinden ve Nvidia'nın ekran kartlarından güç alarak oyunseverlere benzersiz bir deneyim sunmayı vadediyor.

Asus'un yeni dizüstü bilgisayarları, oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış durumda. Şirket, oyuncuların beklentilerini karşılayacak her şeyi eklediği yeni dizüstü bilgisayarları ile oyuncu bilgisayarları sektöründe ses getirmeye çalışacak. Dilerseniz şimdi, Asus'un yeni oyuncu dizüstü bilgisayar modellerinin neler sunduğuna hep birlikte bakalım.

Karşınızda Asus TUF Gaming A15 - A17

Asus'un yeni oyuncu dizüstü bilgisayarları tasarım açısından birebir aynı. Sadece TUF Gaming A15, tüketicilere 15.6 inç büyüklüğünde ekran sunarken TUF Gaming A17, 17.3 inç büyüklüğünde. Bu ekran farkı da her iki bilgisayar arasında ufak bir büyüklük farkı meydana getiriyor. ASUS'un yeni oyuncu dizüstü bilgisayarları, tasarım açısından oyunseverlerin ilgisini üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Asus, daha fazla oyuncuya ulaşabilmek için yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarında farklı opsiyonlar sunuyor. Örneğin TUF Gaming A15'te AMD Ryzen 9 4900H, Ryzen 7 4800H ya da Ryzen 5 4600H işlemci tercih edilebiliyor. Bu işlemciye 32 GB'ye kadar RAM ve Nvidia GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1660Ti, GeForce GTX 1650Ti ya da GeForce GTX 1650 GPU'lardan bir tanesi alınabiliyor.

TUF Gaming A17'nin teknik özelliklerine daha yakından baktığımızda ise bu kez bizleri AMD Ryzen 7 4800H ya da Ryzen 5 4600H işlemci karşılıyor. Bu işlemci, 32 GB'ye kadar RAM'in yanı sıra Nvidia GeForce GTX 1660Ti, GeForce GTX 1650Ti ya da GeForce GTX 1650'den birisi GPU olarak tercih edilebiliyor. Elbette bu donanım seçenekleri, bazı fiyat farklarını da gözler önüne seriyor.

Asus TUF Gaming A15'in ekranı 144 Hz'ye kadar tazeleme oranına destek veriyor. TUF Gaming A17'de ise bu ekran, maksimum 120 Hz'ye kadar tazeleme oranı vadediyor. Ayrıca her iki ekranda da Adaptive Sync özelliği bulunuyor ve Asus TUF Gaming'lerden bir tanesini almak isteyen oyunseverler, 1 TB HDD'nin yanı sıra 256 GB, 512 GB ya da 1 TB'lik SSD'lerden bir tanesini depolama alanı olarak tercih edebiliyorlar.

Asus'un yeni oyuncu dizüstü bilgisayarlarının her ikisinde de 1 adet ikisi bir arada kulaklık, 2 adet USB Type-A (3.2), 1 adet USB Type-C (3.2), 1 adet USB Type-A (2.0), 1 adet LAN ve 1 adet de HDMI girişi bulunuyor. 15.6 inç büyüklüğündeki versiyon 2.3 kilogram ağırlığındayken 17.3 inç büyüklüğündeki versiyon ise 2.6 kilogram olarak karşımıza çıkıyor.

Asus TUF Gaming A15 teknik özellikleri

Ekran: 15.6 inç FHD, 60 Hz / 144 Hz

İşlemci: AMD Ryzen 4.000 serisi Ryzen 9 4900H Ryzen 7 4800H Ryzen 5 4600H

GPU: Nvidia GeForce GTX ya da GeForce RTX serisi GeForce RTX 2060 GeForce GTX 1660Ti GeForce GTX 1650Ti GeForce GTX 1650

RAM: 8 GB ya da 16 GB (32 GB'ye kadar destek)

Depolama Alanı: HDD ya da SSD 1 TB HDD 256 GB, 512 GB ya da 1 TB SSD (NVMe PCIe)

Boyutlar: 359.8 mm x 256 mm x 22.8 mm

Ağırlık: 2.3 kilogram

Asus TUF Gaming A17 teknik özellikleri

Ekran: 17.3 inç FHD, 60 Hz / 120 Hz

İşlemci: AMD Ryzen 4.000 serisi Ryzen 7 4800H Ryzen 5 4600H

GPU: Nvidia GeForce GTX GeForce GTX 1660Ti GeForce GTX 1650Ti GeForce GTX 1650

RAM: 8 GB ya da 16 GB (32 GB'ye kadar destek)

Depolama Alanı: HDD ya da SSD 1 TB HDD 256 GB, 512 GB ya da 1 TB SSD (NVMe PCIe)

Boyutlar: 399.2 mm x 268.9 mm x 26 mm

Ağırlık: 2.6 kilogram

Asus TUF Gaming A15 - A17 fiyatı

Asus yetkililerinin Hindistan'da yaptıkları açıklamalara göre etkileyici özelliklere sahip olan bu oyuncu dizüstü bilgisayarlar, haziran ayının ortası gibi piyasaya sürülecek. Yetkililer, her iki modelin tüm varyantlarına ait fiyatlarını açıklamadılar ancak her iki model için de başlangıç fiyatı olarak 810 doların (yaklaşık 5.450 TL + vergiler) gözden çıkarılması gerektiğini söylüyorlar.