Akıllı telefon pazarındaki pasifliğiyle adını müşteriye unutturan şirket HTC, zor birkaç sene geçirdi. Ancak görünüşe göre şirket hâlâ ayakta ve çalışmalarını sürdürüyor. HTC’nin bu sene 5G destekli bir telefon çıkarması bekleniyor.

HTC bir dönemin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarındandı. Android işletim sistemli telefonların ilk kullanılmaya başladığı yıllarda şirket, Dream ve T-Mobile G1 modelleriyle büyük bir başarı etmiş; akıllı telefon sektörünün devlerinden biri haline gelmişti. Ancak 2010’lu yılların ortalarından itibaren şirketin sesi pek de duyulmaz oldu. Çoğu kişi şirketin adını bile unuttu, ancak HTC bir şekilde hâlâ yaşıyor.

Şirket çoğu ülkede üretim ve satışını durdurdu. Gelirler özellikle 2016 ve 2017 yıllarında gittikçe düştü. HTC’nin son amiral gemisi telefonu 2018’de çıkan U12 Plus, son telefonu ise 2019 yılında çıkan Desire 19s oldu. Birçok kişiye göre şirketin akıllı telefon sektöründe bu kadar pasif oluşunun sebebi, yeni teknolojilere odaklanması ve başka sektörler üzerinde de çalışmasıydı.

Bu sene 5G destekli bir telefon çıkarılacak

VR teknolojisi üzerine de çalışmalar yürüten HTC, şu anda son teknolojileri yakalayarak tekrar pazarda kendini göstermeyi planlıyor. Şirketin yeni CEO’su Yves Maitre’ın açıklamalarına göre bu sene yeni bir HTC telefonu çıkarılacak ve telefon 5G teknolojisini dahilinde barındıracak.

Şirketin bu sene çıkaracağı 5G destekli telefonun üst segment kategorisine ait olması bekleniyor. Hatta bu dönem çıkacak ilk birkaç telefonun hepsi üst segment kategorisinde olabilir. Şirketin Qualcomm’la olan ortaklığının sürmesi de beklenenler arasında. Ancak HTC CEO’su Maitre’ın konuyla ilgili belirttikleri bunlarla sınırlı.

Şirket’in asıl odağı sanal gerçeklikte

HTC’nin üzerine odaklandığı bir diğer alan ise VR teknolojisi. Daha önce çıkardığı sanal gerçeklik seti HTC Vive’den sonra şirket, bu sene de HTC Vive Cosmos serisinin kalan üyelerini piyasaya sunacak. Beklenene göre Vive Cosmos Elite, Vive Cosmos Play, Vive Cosmos XR ve Vive Sync; bu mart ayında tanıtılacak. Ön siparişlerin ise yakın zamanda alınmaya başlaması bekleniyor.