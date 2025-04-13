Volkswagen'in heyecanla beklenen yeni elektrikli kompakt SUV'u ID.2 X'in muhtemel tasarımı ortaya çıktı.

Elektrifikasyon konusunda en öne çıkan markalardan olan Alman otomobil devi Volkswagen, bu kapsamda ID ismi altındaki araçlarıyla karşımıza çıkıyordu. Şirket, yakında yepyeni bir kompakt SUV da tanıtacaktı. Bu aracın ID.2 X ismini alması bekleniyordu.

Yeni elektrikli SUV hakkında şimdiye kadar pek fazla detay görememiştik. Ancak Motor1, otomobilin muhtemel tasarımını bizlerle buluşturdu.

Volkswagen ID.2 X böyle gözükebilir

Motor1 tarafından şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilerle oluşturulan render görseller, araçta görebileceğimiz tasarıma dair bir fikir edinmemizi sağlıyor. Kompakt SUV olduğu için küçük görünümlü bir araç olacağını, bir nevi T-Cross’u andıracağını söylememiz mümkün.

Büyük jantlar, ışık şeridi, ince farlar, daha modern bir tasarım gibi tasarım detayları ID.2 X modelinde yer alabilir. Eğer gerçekten böyle olursa çoğu kullanıcının seveceği ve gerçekten yüksek satış rakamları yakalayabilecek bir model olduğunu görebiliriz.

Araç, Skoda Epiq gibi modellerin de geliştirildiği, ID.2’nin de temelini oluşturan MEB Entry platformunda geliştirilecek. Önden çekişli olması ve 30 bin euro civarında fiyatla gelmesi bekleniyor. Araç, eylülde düzenlenecek Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Yani tüm detaylarını öğrenmek için biraz daha beklememiz gerek.