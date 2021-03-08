Çinli teknoloji üreticisi OPPO, 12 gün şarj ömrü vadeden yeni akıllı bilekliği OPPO Band Style'ı düzenlenen lansman etkinliğiyle tanıttı. AMOLED ekranla donatılan cihaz, önümüzdeki günlerde Hindistan'da ön siparişe açılacak.

Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, gün içerisinde yeni teknolojik ürünlerini tanıttığı bir lansman etkinliği düzenledi. Şirket, OPPO F19 Pro ve F19 Pro+ akıllı telefonların damgasını vurduğu lansman etkinliğinde yeni akıllı bilekliği Band Style'ı da ilk kez gösterdi. 12 günlük şarj ömrü vadeden akıllı bileklik, geçtiğimiz haziran ayında Çin'de tanıtılan OPPO Band'in küresel versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

AMOLED bir ekranla donatılan akıllı bileklik, gerçek zamanlı kalp atış hızı, uyku takibi ve 12 farklı egzersiz modu gibi farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda kandaki oksijen miktarını sürekli olarak izleyen bileklik, şık tasarımıyla da görenlerin beğenisini kazanıyor.

OPPO Band Style neler sunuyor?

126 x 294 piksel çözünürlüğünde çizilmeye karşı dayanıklı AMOLED bir ekranla gelen OPPO Band Style, içerisinde önceden yüklenmiş 5 farklı saat yüzü sunuyor. Kullanıcılar, hazır sunulan bu yüzleri tercih edebileceği gibi HeyTap Health uygulaması aracılığıyla daha fazla saat yüzünü de cihazlarına indirebiliyor.

Android 6.0 üzeri cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışan akıllı bilekliğin önümüzdeki ay içerisinde iOS cihazlar için de destek alması bekleniyor. Bağlantı için Bluetooth 5.0 desteği ile donatılan cihaz, bir akıllı telefonla eşleştirildikten sonra aramalar ve mesajlara yanıt verme, bildirimlere göz atma, müzik çalma gibi pek çok işlemi destekliyor.

OPPO Band Style, pil noktasında 1,5 saatte tam doluluğa ulaşan 100 mAh'lik bir bataryayla donatılmış durumda. Çinli üretici, gücünü düşük güç tüketimiyle ön plana çıkan Apollo 3 işlemciden alan saatin tek bir şarjla 12 güne kadar çalışabileceğini iddia ediyor.

OPPO Band Style fiyatı:

OPPO Band Style, lansman etkinliğinin gerçekleştirildiği Hindistan'da 2.999 Hindistan rupisinden (yaklaşık 315 TL) satışa sunulacak. Cihaz, Siyah ve Vanilya olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle önümüzdeki günlerde ön siparişe açılacak.