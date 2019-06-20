Huawei, Android Q Güncellemesi Alacak Telefonlarını Açıkladı

Android ile bağları şu an için çok kuvvetli olmayan Huawei, yine de Android Q tabanlı EMUI 10 güncellemesini alacak telefonlarını duyurdu. Bu telefonlar arasında P30 amiral gemilerinin yanı sıra Mate 20 ve P Smart serileri de bulunuyor.
Huawei’nin Android Q güncellemesini alacak cihazları:
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart Z
- Honor 20 Lite
- Honor 20
- Honor 20 Pro
Geçtiğimiz hafta XDA Developers tarafından paylaşılan EMUI 10 görüntülerinde geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra yazılımın yeni ikonları da ortaya çıkmıştı. Bunlara ek olarak kamera uygulaması da yeni bir tasarıma kavuşmuştu.
EMUI 10 kararlı beta sürümünün ortaya çıkmasıyla birlikte daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor.