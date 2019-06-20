Huawei, Android Q Güncellemesi Alacak Telefonlarını Açıkladı

ABD'nin ticari yasağından sonra Google'ın da Android desteğini kestiği Huawei, şaşırtıcı bir açıklama yaparak Android Q desteğine sahip olacak cihazlarının bir listesini paylaştı.

Android ile bağları şu an için çok kuvvetli olmayan Huawei, yine de Android Q tabanlı EMUI 10 güncellemesini alacak telefonlarını duyurdu. Bu telefonlar arasında P30 amiral gemilerinin yanı sıra Mate 20 ve P Smart serileri de bulunuyor.

Huawei’nin Android Q güncellemesini alacak cihazları:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20X 5G

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

Honor 20 Lite

Honor 20

Honor 20 Pro

Geçtiğimiz hafta XDA Developers tarafından paylaşılan EMUI 10 görüntülerinde geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzünün yanı sıra yazılımın yeni ikonları da ortaya çıkmıştı. Bunlara ek olarak kamera uygulaması da yeni bir tasarıma kavuşmuştu.

EMUI 10 kararlı beta sürümünün ortaya çıkmasıyla birlikte daha fazla bilginin gün yüzüne çıkması bekleniyor.