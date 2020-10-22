Huawei, hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çeken ilk kulak üstü kulaklık modeli FreeBuds Studio'yu duyurdu. Cihaz, müzik severlerin isteyebileceği hemen her özelliği sunsa da fiyatı o kadar da cazip değil.

Kısa süre önce yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mate 40 Serisini duyuran Huawei, aynı etkinlikte ilk kulaküstü kulaklıkları olan FreeBuds Studio’yu da tanıttı. FreeBuds Studio, tıpkı Huawei’nin kablosuz kulakiçi kulaklıkları gibi Dinamik Gürültü Engelleme özelliği ile birlikte geliyor.

Huawei için akıllı telefon sektöründe yolunda gitmediği aşikar ve şirket, FreeBuds Studio ile yeni bir alana adım atmak istiyor gibi görünüyor. ABD ambargosu nedeniyle akıllı telefon sektöründe Samsung ve Apple gibi rakiplerinin gerisine düşen Huawei, FreeBuds Studio ile Sony, Bose ve Sennheiser’a karşı yeni bir rekabet başlatabilir.

Huawei FreeBuds Studio’ya dışarıdan baktığımızda oldukça şık, mat bir tasarımla karşılaşıyoruz. Özellikle bej renkli modelin son derece ‘soft’ bir görüntü sunduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca siyah renkli model de fazla gösterişi sevmeyenler için duru ancak bir o kadar şık bir görünüm ortaya koyuyor.

Tasarım elbetteki önemlidir ancak içerisinde ne sunduğunu da görmezden gelemeyiz. Huawei tarafından yapılan açıklamalara göre FreeBuds Studio’nun içinde 4 Hz-48 Hz 40 milimetre sürücüsüne sahip bir Hi-Fi ses yongası bulunuyor ve bu yonga, AAC ve SBC’nin yanı sıra LHD kodeğini de destekliyor.

Huawei’nin Freebuds Pro kablosuz kulakiçi kulaklıklarından aşina olduğumuz Dinamik Gürültü Engelleme isimli aktif gürültü engelleme, kulaklıkta bulunan sensörler ve altı mikrofon sayesinde ortam seslerini 40 desibele kadar bastırabiliyor. Huawei, kulaklığın çevredeki sesleri saniyede 100 kez incelediğini ve buna göre filtrelediğini belirtiyor.

Yine Huawei’nin açıklamasına göre FreeBuds Studio, kullanıma göre 20 saat ile 24 saat arasında çalma süresi vadediyor ve 10 dakikalık bir şarj ile 8 saat kullanmak mümkün oluyor. Siyah ve altın olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile kasım ayından itibaren tüketicilerle buluşacak olan Huawei FreeBuds Studio, 299 euroluk (yaklaşık 2.814 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.