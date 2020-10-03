Kirin 9000 5nm Çipli Huawei Cihazlar Bu Ay Çıkıyor

Yakın zamanda pek çok söylentinin merkezinde yer alan Huawei’nin tanıtım etkinliğinde yeni ürünler göreceğiz. Bunlardan biri de 5nm mimarili Kirin 9000 çipler olabilir.

Sonbahar ve kış ayları yaklaştıkça teknoloji kulislerindeki söylentilerin sayısı da arttı. Bu söylentilerin bir kısmının ana konusu ise Çinli üretici Huawei ve firmanın yakın zamanda gerçekleştireceği etkinliği.

Pek çok kişiye göre Huawei, yeni etkinlikte Mate 40 akıllı telefonları tanıtacak. Bu telefonlarda ise Huawei’nin yeni Kirin 9000 işlemcisini kullanması bekleniyor. Bu model muhtemelen firmanın amiral gemisi işlemcilerle çıkaracağı son akıllı telefon olacak. Zira yeni Kirin işlemcilerinden firmanın elinde olup olmadığı bilinmiyor.

Ambargo Huawei’yi durduramadı

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarında Birleşik Devletler yönetimi, Huawei’yi adeta hedef tahtasına yerleştirmiş ve Çin’e yönelik ambargonun yüzü haline getirmişti. Bu süreçte firma, ambargo kesinleşene ve yürürlüğe girene kadar toplayabildiği kadar çok parça ve hammadde toplama yoluna gitmişti.

Yeni gelen bilgilere göre firma, yakın zamanda gerçekleştireceği etkinliğinde Mate 40 serisi ile birlikte Kirin 9000 işlemci serisini de tanıtacak. Bu çipler, Kirin 990 5G’den daha gelişmiş olacak. Kirin 9000 serisi, TSMC’nin 5nm mimarisini kullanıyor.

Mate 40 serisi bu çiplerin kullanıldığı ilk telefon olacak. Beklentiler ise Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve muhtemelen bir Porsche Edition görmemiz yönünde. Ayrıca firmanın amiral gemisi tabletlerinde de bu işlemciye yer verilecek. Bu karar, çipin nadirliğini göz önüne aldığımızda oldukça şaşırtıcı.

Huawei’nin elinde 8,8 milyon işlemci var

Firmanın tedarik süreçlerine yakın olan kaynaklara göre Çinli üreticinin elinde 8 milyon 800 bin adet Kirin 9000 çip bulunuyor. Bu sayı yüksek gibi gözükse de yeni amiral gemisi telefonları ve tabletleri düşündüğümüzde işlemcilerin yetmediğini bile görebiliriz.

Huawei’nin tüketici departmanının CEO’su Yu Chengdong, Mate 40 ailesinin firmanın kendi ürettiği Kirin 9000 işlemcili son seri olabileceğini açıkladı. Firmanın elindeki stokları tüketmesinin ardından stoklar yenilenmeyecek. Bu esnada firma ve Çin hükümeti, ABD’den ve teknolojilerinden bağımsız çipler geliştirmeyi deneyecek.